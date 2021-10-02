中国信通院星火 S1、T1 芯片正式发布

IT之家 10 月 2 日消息 据中国信通院发布，9 月 27 日，由工业和信息化部主办，北京市经济和信息化局、中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）等单位承办的 ICT 中国・2021 高层论坛和 2021 年中国国际信息通信展览会在京顺利召开。

展览会上，中国信通院基于“星火・链网”国家级区块链与工业互联网协同创新新型基础设施，聚焦区块链密钥安全、物联网设备身份和数据的可信上链，联合中国移动集团和溪塔科技推出了两款区块链专用芯片 —— 星火 S1（星火・链网安全芯片）和星火 T1（星火・链网物联网设备 ID 芯片），推动“星火・链网”生态内区块链的应用发展。

星火 S1

此款芯片是由中国信通院、中国移动集团、溪塔科技联合研发，合力打造的一款区块链安全芯片。通过星火 S1 可以为星火・链网用户提供区块链密钥安全存储解决方案，实现基于星火・链网主链、各业务链信息上链时的安全签名，满足密钥不可读取、复制、导出等安全要求，为星火・链网区块链基础设施提供工业级的安全保障。

IT之家获悉，目前，星火・链网安全芯片星火 S1 已批量生产应用于“星火盾”硬件设备中，星火盾将为星火・链网用户提供一款安全、便携、易用的私钥存储设备，通过将用户密钥存储于星火 S1 区块链芯片的安全区域，以确保用户在交易签名过程中，密钥的不可读取、复制、导出，进而彻底隔绝网络攻击，确保用户私钥的安全性。

星火 T1

此款芯片是由中国信通院、中国移动集团、溪塔科技联合研发，合力打造的一款物联网设备 ID 安全芯片，可以在物联网终端设备接入星火・链网时，提供可信数据采集、存储、流通等数据全生命周期管理的能力。

在区块链的场景中，数据上链可以保证后续信息流转过程的可追溯，但并不能从源头保证上链数据的真实性与安全性，只有通过从数据产生的设备侧直接采集数据，才能实现信息的端到端上链，从源头解决上链数据可信的问题，打造可信数据链条。

星火 T1 可嵌入到不同的物联网硬件设备中，通过自生成 DID 赋予设备数字身份，进而在数据的采集以及数据上链签名过程中完成数据确权，实现数据可信流通。

“星火・链网”是在工信部的领导与专项支持下，由中国信通院牵头，联合北航、北邮、中国联通等多家大型企事业单位建设的国家区块链新型基础设施，2020 年 8 月正式启动部署。

2021 年 8 月 3 日，中国信通院正式发布了“星火・链网”底层区块链系统（BIF-Core), 标志“星火・链网”主链正式启动运行并开始向全球进行服务。“星火・链网”骨干节点是整个“星火・链网”双层体系架构中锚定对接超级节点主链与行业/区域链的一类关键角色，目前采用产业力量主导的“开放生态建设”原则和发展模式。