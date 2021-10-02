蓝色起源陷入人才流失困境，因 CEO 要求所有员工重返办公室工作

北京时间 10 月 2 日下午消息，据报道，亚马逊创始人杰夫・贝索斯的太空公司 ——”蓝色起源“（Blue Origin）—— 目前正遭受着人才流失的困扰。人才流失的主要原因在于，首席执行官鲍勃・史密斯（Bob Smith）要求所有员工重返办公室工作。

“蓝色起源”拥有近 4000 名员工。虽然“蓝色起源”的发言人称，公司每年的人员流失率“从未超过 12.7%”，但这一数字已明显高于正常情况下一家公司的人员流失率（8-9%）。在今年，该公司的离职人数已经达到数百人。多位知情人士告诉媒体，根据推算，“蓝色起源”今年的人员流失率超过了 20%。

然而，公司发言人对外辩称，自去年年底到今年八月，“蓝色起源”的员工人数增加了 450 多人，从 3503 名增加到 3957 名。

但不管怎么说，人才流失导致了“蓝色起源”的项目普遍遭到延误，因为让新员工跟上公司的进度可能需要六个月到一年的时间。

“蓝色起源”人才流失的特点在于，离职人员涵盖了公司各个层级的人员，从上层到下层的员工都有。离职的高层人员包括新雪帕德火箭高级副总裁、发射任务保障负责人、人事招聘总监、轨道火箭高管、高级财务主管等等。

2017 年，贝索斯将史密斯从霍尼韦尔公司挖过来，赋予其执掌“蓝色起源”的重任。许多人认为，公司员工的激情和创造力没有问题，人员的大批离职和首席执行官史密斯的领导能力直接有关。他们认为，“蓝色起源”内部的公司文化氛围不佳。媒体了解到，有许多员工是在不情愿的情况下离开“蓝色起源”的，他们对公司的技术潜力深具信心，并且高度认同贝索斯向他们描绘的公司前景。

据悉，史密斯已对此在公司内部做了电子邮件回应，试图“安抚”公司上下，强调“不容忍任何形式的歧视或骚扰”。

随着太空行业的竞争正变得异常激烈，人才流失已经成为“蓝色起源”的一大隐忧。该公司的总部位于大公司云集的华盛顿州西雅图地区，这意味着公司员工很容易在其他地方找到高薪工作。此外，人事招聘总监在 9 月份的离职，也在短期内增加了“蓝色起源”的新员工招聘难度。

在“蓝色起源”一些业务部门，人才的流失比较严重，比如负责新雪帕德（New Shepard）火箭计划的部门，就出现了人员大批离职的情况。公司财务团队的人员流失也比较大。有消息称，“蓝色起源”的预算编制简直是一个噩梦。一个典型的例子是杰克林（Jacklyn）太空飞船海上着陆平台的预算编制。“蓝色起源”从一家瑞典船运公司处购买了该型号货船，并将其改造为新葛伦（New Glenn）可回收火箭的着陆平台。但是，受新冠疫情的影响，杰克林货船在改造过程中遇到了许多麻烦，项目花费比预算高出了约 21%。

过去，“蓝色起源”的人力资源部门会与离职人员进行离职面谈，了解离职原因。但现在，人力资源部门已经基本上停止了这么做。因为，近期离职的员工，都是对史密斯今年以来大力推动的重返办公室政策有所不满。数百名员工曾签署了一份请愿书，要求实施混合工作模式（hybrid work model ），但这一请愿并未得到史密斯的认可。

消息人士称，史密斯今年花费数百万美元租用了公司总部附近的扩展办公空间，他要求所有员工在九月前回到办公室工作，不允许混合工作模式。史密斯还计划在将来完全禁止远程工作。

今年春季，贝索斯还支持员工重返办公室工作，但他后来又否决了史密斯的这一政策。消息人士称，除少量员工外，其余大部分员工将继续进行远程工作。全面重返办公室的时间已经被推迟到了明年 1 月份。

贝索斯聘请史密斯作为他的得力助手，负责日常决策，这一角色有点类似于格温・肖特韦尔（Gwyne Shotwell）在 SpaceX 所担任的角色。肖特韦尔在马斯克的领导下担任 SpaceX 的总裁兼首席运营官。

到任后，史密斯迅速增加了“蓝色起源”的员工数量，从 2017 年的一千多名员工扩展到目前的近四千名员工。但在史密斯的治下，公司在多个主要项目上均陷入了挣扎，公司的首席运营官也在去年年底离职。

该公司今年最大的胜利是新雪帕德火箭首次载人发射的成功实施。但这一里程碑式的成功也是在多年的计划延迟后才得以实现。该公司原本计划在 2017 年年底前实现该型火箭的载人飞行。

新葛伦火箭是面向下一代火箭市场的可重复使用的轨道发射火箭。下一代火箭市场目前主要由 SpaceX 和联合发射联盟（United Launch Alliance, ULA）两家公司主导。新葛伦火箭最初计划在 2020 年进行首次飞行，但现在最快也要到 2022 年的第四季度才能实现了。据一位熟悉火箭研发进展的人士的说法，2022 年发射都有点过于乐观了，新葛伦的首次试飞有可能在 2024 年或者更晚。

BE-4 是“蓝色起源”的火箭发动机的核心部件，本应在 2017 年前就准备就绪。但在研发过程中，BE-4 碰到了无数的问题。因此，直到现在，“蓝色起源”仍未能开发出性能可靠的火箭发动机。值得注意的是，BE-4 不光对“蓝色起源”公司非常重要，对 ULA 也非常重要。ULA 已经与“蓝色起源”签约，将使用 BE-4 发动机为该公司的火神火箭（Vulcan rocket）提供动力 ——ULA 长期以来一直是五角大楼机密航天器的发射供应商。

知情人士称，根据合同，“蓝色起源”应在 2020 年 4 月前向 ULA 交付首批两台 BE-4 火箭发动机，但到了 2019 年初，该公司的发动机团队向史密斯提交了一份进展报告，称 BE-4 发动机的每个部件都还存在技术问题没有解决。到现在为止，该公司仍未向 ULA 交付 BE-4 火箭发动机。

此外，“蓝色起源”还在与 SpaceX 的竞争中失败，失去了美国宇航局的价值数十亿美元的月球着陆器合同。

项目延误和合同损失给公司首席执行官史密斯带来了巨大的压力，这或许可解释为什么史密斯的领导风格如此粗暴。此外，知情人士称，史密斯的表现与大部分员工的期望之间存在差距。史密斯与其领导团队也不太和谐。团队成员认为，史密斯是一名过于专注于小细节的微观管理者（micromanager）。但史密斯本人称，他不打算改变他的领导风格。

虽然“蓝色起源”的发言人否认了所有上述说法，但员工对史密斯的不满已经反映在招聘网站 Glassdoor 的评论上。该网站的数据显示，仅有 19% 的员工认可史密斯的领导能力，这大大低于其它太空公司高管所获得的认可度 ——91% 的 SpaceX 员工对埃隆・马斯克表示认可，而 77% 的 ULA 员工认可其首席执行官托利・布鲁诺（Tory Bruno）的表现。

目前，贝索斯正在向“蓝色起源”进一步投资数十亿美元，他还没有表现出对史密斯有任何不满。

据媒体报道，贝索斯本人已经开始对他的太空公司倾注更多的时间。两位熟悉贝索斯的人士表示，贝索斯在技术上很精明，对航天器和火箭技术有着深入的了解。

然而，这些知情人士也表示，贝索斯自己亲自全职经营“蓝色起源”的可能性微乎其微。