贝索斯蓝色起源员工抨击“有毒”文化，公司回应：绝不容忍任何歧视或骚扰

北京时间 10 月 1 日消息，据报道，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索公司“蓝色起源”（Blue Origin）的 21 名现任和前任员工日前声称，“蓝色起源”是一个“有毒的”工作场所。

包括“蓝色起源”前员工公关主管亚历山德拉・艾布拉姆斯（Alexandra Abrams）在内的这些内部人士称，“蓝色起源”敦促员工签署严格的保密协议，扼杀内部反馈，无视安全问题，以及歧视女性等。此外，他们还列举了一些性骚扰案例。

艾布拉姆斯在接受媒体采访时称：“我已经远离它（蓝色起源）了，不再害怕他们（让我保持沉默）了。”除了艾布拉姆斯，还有其他 20 名现任和前任员工表示支持这篇报道。

对此，“蓝色起源”公关副总裁琳达・米尔斯（Linda Mills） 表示：“在多次警告涉及联邦出口管制法规的问题后，艾布拉姆斯于 2019 年被解雇。”

在采访中，艾布拉姆斯承认自己被“蓝色起源”解雇了。她说，被解雇时自己也感到震惊。LinkedIn 信息显示，艾布拉姆斯现在在一家大型软件公司从事员工公关工作。

性别歧视和性骚扰

这篇报道称，“劳动力性别差异，在航天工业中很常见”，但在“蓝色起源”体现得尤为突出。

文章列举了两个高层领导的例子，称位列“蓝色起源”CEO 鲍勃・史密斯（Bob Smith）核心圈子中的一名高级管理人员，曾被多次指控存在性骚扰行为。尽管如此，史密斯还是让这位高管担任了公司招聘委员会的成员。

在第二个例子中，一位前高管被指控贬低女性，称她们为‘女婴’（baby girl）、‘娃娃’（baby doll）或‘甜心’（sweetheart），并询问她们的约会生活。报道称，“蓝色起源”还会警告新招聘的女性员工远离这位高管。

据称，这位高管与贝索斯有密切的私人关系。报道还称，最终，在这位高管对一位女下属“动手动脚”后，才被解雇。

“蓝色起源”公关副总裁米尔斯对此表示，公司绝不容忍任何形式的歧视或骚扰。米尔斯还补充说：“我们为员工提供了多种途径，包括一条全天候匿名热线，并将迅速调查任何新的不当行为指控。”

此外，“蓝色起源”还加强了严格保密协议的使用，推动所有员工在 2019 年签署带有“不贬损条款”的新合同。据现任和前任员工称，“蓝色起源”的工作文化“损害了许多人的心理健康”。

文章还引用了一位在航空航天和国防行业工作了几十年的高级项目负责人的话称，“在‘蓝色起源’工作是她一生中最糟糕的经历。”

FAA 启动评估安全指控

另外，这篇文章还谈到了安全方面的担忧。去年，“蓝色起源”的领导层对其亚轨道“新谢泼德号”（New Shepard）火箭的低飞行速度表现出“越来越不耐烦”，称研究团队需要从“每年几次飞行”增加到每年 40 多次。

这些内部人士还称：“今年 7 月，当贝索斯飞上太空时，我们没有分享他的喜悦之情。相反，我们中的许多人都怀着压倒性的不安，我们中的一些人根本看不下去。与其他亿万富豪竞争，让贝索斯取得先机，似乎优先于安全问题。”

对此，美国联邦航空管理局（FAA）周四在致媒体的一份声明中称，正在审查这篇文章中提到的安全担忧。FAA 表示：“我们认真对待每一项安全指控。”

文章认为，环境问题是“蓝色起源”事后才想到的。以“蓝色起源”位于华盛顿州肯特市（Kent）的工厂为例，当所有的设备出现在现场后，“蓝色起源”才开始评估对当地生态的影响，以及所需要的许可。

文章还称，“蓝色起源”位于肯特市的总部（去年投入使用），并不是一座获得 LEED（能源与环境设计先锋）认证的建筑，它“建在一块湿地上”。