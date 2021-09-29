中国式航天：流水线 5 天造 1 发火箭

IT之家 9 月 29 日消息 我国空间站建设正有条不紊地进行中，今年的多次发射也让航空航天迷们过足了瘾。此外，第十三届中国国际航空航天博览会（珠海航展）正在举行，我国各种先进装备和大国重器纷纷亮相，业内专家也给出了自己的看法。

据央视报道，长征八号运载火箭总指挥肖耘表示，（我们）未来要像汽车那样采用脉动式生产，5 天就要造出 1 发火箭，按照流水线的方式进行火箭的制造、测试，使得它的产能达到年产 50 发或者 100 发中型火箭的能力。

IT之家曾报道，他之前也表示将在海南文昌航天发射场建设新一代中型发射工位，从而实现快速火箭发射。根据目前初步的论证方案，未来 7 天就能实现 1 次发射，1 年就可发射 50 次。

根据长征八号运载火箭总指挥肖耘的预测，到 2045 年，预计将有 17 万吨载荷运送到太空，进行太空发电、极地圈、观测等研究工作，需要更大运载能力的火箭来满足需求。

据悉，长征八号运载火箭是中国新一代中型中低轨道两级液体捆绑式运载火箭，全长约 50.3 米，起飞质量约 356 吨，起飞推力约 480 吨，700 千米太阳同步轨道运载能力不小于 4.5 吨，同时可兼顾近地轨道和地球同步转移轨道发射需求。