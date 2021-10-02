出租车要“失业”？加州无人驾驶汽车商用牌照发放

日前，美国加州机动车辆管理局批准了通用汽车旗下 Cruise 和 Alphabet 旗下 Waymo 在当地投放自动驾驶汽车的许可，这意味着 Cruise 和 Waymo 可以在加州部署商业化的无人驾驶出租车。

据悉，此前两家公司一直在有许可的情况下，在加州测试自动驾驶车队，为乘客提供免费服务。

此次的许可使得两家公司可以在某些地区，面向公众提供自动驾驶汽车服务，并收取适当的费用。

加州机动车辆管理局表示，两家公司还需要获得加州公用事业委员会的审批。不过，此次获得许可意味着，在测试项目的基础上，两家公司距离向普通公众提供自动驾驶汽车服务又更近了一步。

相关部门对两家企业的运营时间和范围都做了明确的规定，Cruise 的运营时间为晚上 10 点至早上 6 点之间可以在旧金山范围的街道上运营，小雨和雾天可以继续运营，但时速不能超过 30 英里/小时（48 公里/小时）。

实际上，今年 5 月，Waymo 和 Cruise 都申请了许可，以便对客运和货运服务收费。根据媒体报道，Cruise 申请不在自动驾驶汽车上配备安全员，而 Waymo 的申请中则包括安全员。

6 月份，Cruise 获得许可，可以用加州的测试车辆为乘客提供自动驾驶客运服务。上月，Waymo 通过名为“可信测试者”的项目，向旧金山的一些居民开放了自动驾驶汽车测试。