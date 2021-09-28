15.9~19.9 万元的纯电 SUV，零跑 C11 上市：续航 610 公里，全系标配自研 L2

9 月 28 日消息，零跑汽车旗下第三款车型 C11 今晚正式在杭州上市。共有三款车型，补贴后售价区间为 15.9 万~19.9 万，年内交付。

该车属于中型 SUV，标配 L2 自动驾驶和三屏智能座舱，入门版车型采用 76kWh 电池，中高配的电池容量达到了 90kWh，顶配车型百公里加速 4.8 秒。

▲ C11 上市现场

零跑汽车是国内安防巨头大华孵化出的新造车公司，目前拥有纯电小跑车 S01、纯电小车 T03 两款产品。

一、 搭载 90 度大电池 最远续航 610 公里



C11 的长宽高分别为 4750*1905*1675mm，轴距 2930mm，属于中型 SUV 的身材。

该车拥有豪华版、尊享版和性能版三个配置，售价分别为 15.9 万、17.9 万、19.9 万。三款车型的外观内饰、智能化配置一模一样，仅仅在动力上有所差异。

▲ 零跑 C11

售价最便宜的豪华版，搭载 76.6kWh 的电池组，配合 200kW（约 271 马力）的后轴电机，NEDC 续航 510 公里，百公里加速 7.9 秒。

尊享版同样搭载 200kW（约 271 马力）的后轴电机，但电池扩大至 90kWh，可实现 610 公里的 NEDC 续航，百公里加速 7.9 秒。

性能版在尊享版的基础上增加了一个 200kW 的前轴电机，综合功率 400kW，约合 542 马力，综合扭矩 720 牛米，百公里加速时间 4.8 秒。

C11 采用了豪华品牌中大型 SUV 常见的前双叉臂，后五连杆的底盘悬挂设计，比较注重车辆的操控能力。此外，三款车型均可以 1 万元的价格选装舒享全配选装包，内含 20 英寸的大轮毂、Nappa 真皮座椅、座椅通风、电动尾门等高级配置。

虽然还是分出了三款配置，但整体来说 C11 还是属于统一配置的产品，非常方便用户进行选购，不用来回纠结配置。

二、L2 自动驾驶全自研 智能座舱配高通 8155 芯

C11 搭载了 1 个双目前视、4 个盲区、4 个环视，总计 9 个摄像头，车内还有一个驾驶员人脸识别摄像头。全车总计 5 个毫米波雷达和 12 个超声波雷达。

C11 全系标配零跑自主研发的 Leap Pilot 智能驾驶系统，内部既整合了 HWA 高速辅助驾驶、TJA 交通拥堵辅助等主流 L2 级自动驾驶功能，同时还包括自动变道这一高级版功能。

到 2022 年第二季度，零跑自主研发的自动导航辅助驾驶系统，也将通过 OTA 上线内测。

零跑方面在现场表示，今年交付时，C11 将具备 ACC 自适应巡航、FCW 前部碰撞预警等 L1/L0 级自动驾驶功能。像是 HWA 高速公路辅助、TJP 交通拥堵辅助等 L2 级自动驾驶功能需要等后期 OTA 后才能使用。

值得一提的是，零跑的主要投资方 —— 国内安防巨头大华股份和零跑一起开发了自动驾驶芯片凌芯 01。

该芯片内部的 CPU 是阿里平头哥玄铁 C860，采用的是 RISC-V 指架构，而非常见的 ARM 架构。芯片基于台积电 28nm 制程打造，AI 算力 4.2Tops，功耗 4W，可接入 12 路摄像头数据进行 AI 计算。

基于 2 颗凌芯 01，零跑还自主设计和生产出了自动驾驶域控制器。此外，软件算法、摄像头、毫米波雷达等部件也均由零跑自研自产。

▲ 零跑自主研发的 ADAS 控制器

进入车内，零跑有一个三屏智能座舱。

座舱 SoC 为目前量产车中最先进的高通 8155 芯片。液晶仪表和副驾屏幕尺寸为 10.25 英寸，分辨率为 720P，中控屏幕 12 英寸，分辨率为 1080P。

▲ C11 的智能座舱

驾驶员侧 A 柱上搭载了一个人脸识别摄像头，可自动识别驾驶员身份，随后对车辆的座椅、方向盘、后视镜等部件进行设置调整。

车机系统由零跑自主研发，搭载了多种云端小程序，无需下载即可使用。同时零跑也推出了应用商城，欢迎第三方开发者为 C11 开发车内应用。

▲ C11 副驾屏幕

车辆支持中控屏幕与副驾屏幕同时播放不同的视频，副驾驶可用蓝牙耳机单独收听音频内容，互不影响。

此外，像是语音控制、手机 App 远程控制、车家互联等功能也均有配备。

三、C11 是半价 Model Y？

零跑汽车董事长/CEO 朱江明在接受车东西采访时曾讲到，买 C11 就相当于是半价买 Model Y。

▲ 零跑董事长朱江明

据称，零跑的一个优势是全栈自研。其电驱动系统、自动驾驶系统、智能座舱、全车的大部分控制器，甚至摄像头和毫米波雷达也都是自主研发。同时，零跑也拥有自己的制造工厂和生产资质，大部分零部件和整车都能够自主生产。

▲ 零跑自主研发的多合一电驱动系统

朱江明在现场讲到，所谓智能汽车，前提是车内的大部分零部件都能够被感知和控制，而只有全栈自研，才能让各个零部件实现被感知和控制，基于大量供应商组合起来的产品，则很难实现这一点。

朱江明在现场讲到，自今年 4 月份以来，论单一车型销量，零跑一直都是新势力前三名。8 月份，零跑交付 4488 台汽车，今年累计交付超过 3 万台。仅次于蔚来、理想、小鹏和哪吒，位列新造车公司第五名的位置。