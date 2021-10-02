南京首条全自动驾驶地铁 7 号线列车亮相：草绿色车身，设计时速 80 公里

IT之家 10 月 2 日消息 据智慧 7 号线官方发布，南京首条全自动地铁来了。

南京地铁 7 号线于 2017 年 11 月 29 日正式开工，是南京地铁线网中一条东北至西南走向的线路。地铁 7 号线全长 35.49km，全线均采用地下敷设方式，设站 27 座，含换乘站 15 座，平均站间距约 1.35km。

IT之家获悉，列车采用 B 型鼓形列车 6 节编组，设计时速 80km，起点设西善桥停车场，终点设马家园车辆段。地铁 7 号线采用全自动运行最高的 GoA4 等级设计、建造，将成为南京首条全自动运行的地铁线路。

南京地铁 7 号线采用无轨化铺轨

“无轨化铺轨”即用轮胎式轨排车、轮胎式铺轨机、自变形混凝土罐车取代传统的轨道平板车、轮轨式铺轨机、混凝土料斗进行铺轨的作业方式。

相较于传统的地铁铺轨，“无轨化铺轨”使用的设备可适应不同工况，不仅施工速度快、工序简单，而且使用灵活、转场方便、自动化水平更高，极大的提高了施工效率，降低了施工成本。

全城联动，27 站中 15 站可换乘

有多少换乘站？

线路起点为：西善桥站，终点至：仙新路站。途经雨花台区、建邺区、鼓楼区和栖霞区。全线共设车站 27 座，均为地下站，含换乘站 15 座。

有哪些换乘站？

南京地铁七号线换乘站点：(含规划线路)

西善桥站 (换乘 S2 号线)

螺塘街站 (换乘 2 号线西延)

永初路站 (换乘 S3 号线)

中胜站 (换乘 10 号线)

梦都大街东（换乘 17 号线）

莫愁湖站 (换乘 2 号线)

清凉山站 (换乘 13 号线)

草场门站 (换乘 4 号线)

古平岗站（换乘 18 号线）

福建路站 (换乘 5 号线)

钟阜路站 (换乘 9 号线)

五塘广场站 (换乘 3 号线)

晓庄站 (换乘 1 号线北延)

万寿站 (换乘 6 号线)

仙新路站 (换乘 8 号线)