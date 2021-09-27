想用自动驾驶还要先考试：特斯拉安全评分系统详解

北京时间 9 月 27 日消息，尽管特斯拉自动辅助驾驶系统 Autopilot 正受到美国监管机构日益严格的审视，但是该公司并没有停止前进的步伐。当地时间上周五晚间和周六早上，特斯拉开始向更多车主的中控大屏上推送“测试按钮”。借助这项更新，车主可以请求访问 Beta 版特斯拉全自动驾驶 (FSD) 系统。

图 1：特斯拉向更多车主推送全自动驾驶

不过，为了安全起见，特斯拉推出了“‘安全评分系统”测试版 (Safety Score Beta)，要先对申请人进行安全驾驶评估。特斯拉 CEO 埃隆・马克斯 (Elon Musk) 在本月表示，“测试按钮”将会向车主申请通过特斯拉保险计算器评估车主的驾驶行为。如果车主的驾驶行为连续 7 天表现良好，他才会获得使用特斯拉 FSD 的资格。

何为安全评分系统？

特斯拉表示，安全评分系统将根据五大“安全因素”指标来评估车主的驾驶行为，然后综合这五大指标来预测车主驾驶行为可能会引发碰撞的可能性。

图 2：特斯拉推出安全评分系统

特斯拉将结合车主的每日安全得分 (最长 30 天) 来计算总安全得分，并会把安全得分显示在特斯拉应用的主“安全得分”界面上。特斯拉安全得分介于 0 到 100 分之间，得分越高说明车主的驾驶越安全。

五大安全因素

有五大安全因素将会影响车主的安全得分，这些因素将直接由特斯拉汽车通过多个车载传感器和 Autopilot 系统进行评估。这五大安全因素分别为每 1000 英里的前方碰撞预警、紧急制动、急转弯、不安全跟车、强制解除 Autopilot。

前方碰撞预警：前方碰撞预警是特斯拉汽车向车主提供的视觉和听觉警告，以防汽车在没有车主干预的情况下撞上前方物体。不管车主的设置如何，汽车都会以“中等”前方碰撞预警灵敏度捕获这一事件。前方碰撞预警因素将以每 1000 英里 (约合 1609 公里) 为基准纳入安全得分公式。

图 3：决定安全得分的五大安全因素

紧急制动：紧急制动是被特斯拉汽车定义为加速度超过 0.3g 的后向加速度，相当于汽车在一秒内减速超过每小时 6.7 英里 (约合 10.8 公里)。紧急制动因素将会以时间比例的形式 (百分比) 被纳入安全得分公式，也就是向后加速度超过 0.3g 的时间与超过 0.1g (一秒内减速 2.2 英里/小时) 的时间比例。

急转弯：急转弯被特斯拉汽车定义为加速度超过 0.4g 的左/右加速，相当于汽车速度在一秒内向左/右加速超过每小时 8.9 英里 (约合 14.3 公里)。急转弯因素将会以时间比例的形式 (百分比) 被被纳入安全得分公式，也就是侧向加速度超过 0.3g 的时间 (向左或向右) 与超过 0.2g (一秒内加速 4.5 英里/小时) 的时间比例。

不安全跟随：特斯拉汽车会测量自主行驶速度、前方汽车车速以及两车的距离。根据这些测量指标，汽车会计算前车突然停止时车主需要的反应和停车时间。这一测量被称之为“时距”(Headway)。不安全跟随将以时间比例的形式 (百分比) 纳入安全得分计算公式，也就是时距不到 1 秒的时间与时距不到 3.0 秒的时间比例。不安全跟随安全因素只会在车速至少为每小时 50 英里 (约合 80.5 公里) 时才会被测量。

强制解除 Autopilot：当车主收到三次听觉和视觉警告后，特斯拉汽车将会在剩余旅程中强制解除 Autopilot。当特斯拉汽车检测到你的双手已经离开方向盘，变得分心时，汽车就会发出警告。强制解除 Autopilot 安全因素将会以 0 或 1 的方式被纳入安全得分公式。如果 Autopilot 被强制解除，则计为 1，其他情况计为 0。

及格分是多少？

特斯拉没有明确表示车主得到多少分才能访问 FSD 系统，但是大多数车主将会获得 80 或以上的得分。这可能意味着，要想使用特斯拉 FSD 系统，车主要达到 80 分的门槛。

图 4：有些车主不达标

不过，从特斯拉车主在社交媒体发布的截图来看，有些车主难以达到 80 分的门槛。要想使用特斯拉 FSD，这些车主就需要提高安全得分，方式就是改善上面的五个安全因素。