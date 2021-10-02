T-Mobile 公布可升级至 Android 12 的机型列表：Pixel 3/一加 8 等等

IT之家 10 月 2 日消息 据外媒 XDA 消息，美国运营商 T-Mobile10 月 1 日公布了自家可升级至 Android 12 的机型列表。这些手机为合约机，其系统更新、补丁需要由 T-Mobile 进行测试后再推送给用户。该公司员工 Desmond Smith 在推特公布了这一列表，并表示列表还不完整，后续机型数量还会增加，具体还要等待不同厂商官方的消息。此外，还有些设备正在 T-Mobile 内部进行测试，尚未完成全部流程，因此没有公布。

以下为首批可升级至 Android 12 的机型列表：

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8T+

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus Nord N200

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

T-Mobile REVVL V+ 5G

IT之家了解到，谷歌有望于今年 11 月前后发布 Android 12 正式版。目前，已有多家厂商为自家手机提供了安卓 12 内测版系统更新，便于用户尝鲜体验。T-Mobile 官网也上线了专属页面，对新版系统的特性进行介绍。

Android 12 将有全新的对话小工具，便于用户在其它页面随时进行聊天。隐私方面，系统内置了隐私仪表盘，便于用户查看 App 访问麦克风、 相机的记录等。此外，系统动画、UI 有了进一步优化，更加流畅。