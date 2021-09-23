谷歌 Android 12 主题壁纸系统“monet”将开源

IT之家 9 月 23 日消息 离 Android 12 正式发布只有几周的时间了，新系统将带来全新的 Material You 设计语言，是自 2014 年 Android 5.0 发布以来最重要的 UI 更新。

Material You 的关键特性之一就是基于壁纸的主题引擎“monet（莫奈）”，据 XDA 报道，“莫奈”主题系统将随着 Android 12 的后续更新完全开源。

“莫奈”主题系统可以根据用户的壁纸自动为系统生成主题色。根据谷歌的说法，颜色提取引擎使用了一种聚类算法和材料颜色目标来确定用户壁纸的主色调和次主色调。生成算法将创建 5 种颜色（2 种中性色和 3 种强调色）以及 12 种材质颜色的丰富颜色，用于确定最接近用户壁纸的色调。这些颜色值保存在一个索引中，应用程序可以通过 API 调用该索引，从而对其 App 的 UI 进行主题化。

IT之家了解到，谷歌在今年早些时候的 I/O 开发者大会上首次推出其“莫奈”主题系统时表示，该系统将首先在 Pixel 6 系列手机中搭载，然而并未说明是否向其他 OEM 厂商开放。

据报道，谷歌最近承诺了一项名为“将莫奈添加到 AOSP”的代码更改。该补丁最初仅在 Android 13 的 AOSP 内部分支中提供，但最近被 Android 12-sv2 内部分支选中。

Android 12-sv2 将是一个伴随着 API 级别提升的小更新，暂时称它为 Android 12.1。除了新的壁纸系统外，此次更新还将对可折叠手机体验带来一些小的改进，包括任务栏功能。