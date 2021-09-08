米哈游《云・原神》开启新一轮测试：6 元可玩 3 小时，共发放 264000 人资格

IT之家 9 月 8 日消息 米哈游《原神》官方今日宣布，《云・原神》限号不删档付费测试即将开启最新一轮测试，将于 9 月 9 日-9 月 19 日开启新一轮的测试资格发放。

9 月 9 日-9 月 19 日期间，《云・原神》App 每日将分别于 11:00，15:00，19:00 发放各 8000 个测试资格，即每日共发放 24000 个测试资格。（每日测试资格发放时间点不变，11 天累计发放 264000 个测试资格）。

据悉，玩家可通过在《云・原神》App 内登录米哈游通行证参与资格获取，成功登录的旅行者将直接获得测试资格。玩家现可通过下载《云・原神》App，登录米哈游通行证即可在移动设备上体验《原神》，且《云・原神》上的游戏进度与其他平台互通，而测试过程中的《原神》游戏进度将正常保存。

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据介绍，《云・原神》是米哈游（miHoYo）旗下的《原神》云游戏版本，采用实时云端技术，玩家无需下载完整《原神》包体，也可体验高画质、高帧率游戏。

IT之家了解到， 此次测试为云游戏的限号不删档付费测试，不过《云・原神》暂时仅支持天空岛服务器账号登录，世界树服务器账号暂不支持。

此外，《云・原神》游戏内政策机制与其它客户端保持一致，包括《防沉迷说明》和《公平运营声明》，未成年人依然是平均每周 3 个小时。

需要注意的是，此次测试为不删档付费测试，玩家在《云・原神》App 内启动游戏时即开始计费。计费规则为 10 米云币/分钟。若账户内有剩余免费时长或生效中的畅玩卡，则按照【畅玩卡】-【免费时长】-【米云币】的顺序进行扣费。