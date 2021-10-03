消息称华为还将发布一款麒麟 9000 4G 新手机，明年大多数是骁龙机型，麒麟芯片库存见底

IT之家 10 月 3 日消息 近期，华为 P50 系列骁龙 888 4G 版已经上市开售，而此前发布的华为 nova 9 系列也是搭载了骁龙 778G 4G 芯片。而华为 P50 Pro 所采用的麒麟 9000 芯片可能是越来越少了。

据微博博主 @数码闲聊站 透露，华为后面还有一款麒麟 9000 4G 新机，然后明年上半年的机型目前开案大部分都是高通平台，kirin 库存见底。

根据华为网站上的配置介绍，华为 P50 Pro 采用麒麟 9000 、骁龙 888 4G 芯片两种版本；华为 P50 手机采用骁龙 888 4G 芯片。

另外麒麟 9000 芯片还用于华为鸿蒙 HarmonyOS 2 平板 MatePad Pro 12.6 上。

在 2020 年 11 月的 Mate 40 系列发布会上，华为正式发布了麒麟 9000 和麒麟 9000E SoC 5G 芯片，采用全新 5nm 工艺，带来速度更快、发热更低、能效更强的运行体验，让你的 5G 生活更高效。

IT之家获悉，麒麟 9000 芯片集成 153 亿个晶体管，比苹果 A14 多 30%。麒麟 9000 芯片采用八核 CPU，24 核 Mali-G78 GPU，2 大核 + 1 小核 NPU，并集成了华为最先进的 ISP 技术。

具体来说，麒麟 9000 采用 5nm EUV TSMC 工艺制造，集成了 5G Balong 5000 调制解调器。该 SoC 符合 8 核 CPU，分为 1x Cortex-A77 @ 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 @ 2.54 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.05 GHz。

最重要的部分是图形，Mali-G78 的 GPU 采用 24 个核心。伴随着这一切的是 2 个“大核”+1 个“小核”的全新 NPU。麒麟 9000 支持 LPDDR5 和 LPDDR4X 内存控制器和 UFS 存储。此外麒麟 9000E 支持 22 核 GPU 和 1+1 核 NPU。