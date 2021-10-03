欧洲监管部门：多款 HDMI、同轴线缆不符合 EMC 规定，仅 11% 合格

IT之家 10 月 3 日消息 根据外媒 TechPowerUp 报道，近期德国联邦网络管理局，与荷兰电信部门、瑞士 BAKOM、瑞典有关部门共同测试了民用 HDMI 以及同轴线缆。测试结果表明，有大量产品不符合规定，不能达到 EMC 电磁兼容性要求。

这四个部门共同测试了 30 根同轴电缆以及 30 根 HDMI 电缆，其中仅有 11% 的产品信号衰减符合要求，并且只有 10% 的 HDMI 电缆符合可以接受的 EMC 要求，有着至少 50dB 的耦合衰减。

IT之家了解到，EMC 电磁兼容性，代表着产品既不容易受到外界电磁波干扰，同时也不会主动向外释放过量电磁波，干扰到周围的设备。通常来讲，EMC 标准要求线缆能够抵御最大值以下爱的 EMI 电磁干扰，同时释放的 EMS 不超过一定量。

最明显的例子，屏蔽不良的 USB 3.0 线缆，会释放 2.4GHz 频率左右的电磁波，从未干扰到同频段工作的蓝牙设备、2.4G 无线键鼠、2.4GHz Wi-Fi。如果同轴线缆不符合 EMC 要求，那么其在传输过程中释放的电磁波，会造成周围设备受到影响。

IT之家了解到，欧洲的这几家监管部门并未披露测试产品的具体品牌和型号，但是报告指出高价和低价线缆之间，并没有显著区别。所有测试的线缆长度大都在 1.5m-3m 之间，但是更长的电缆势必性能会更差。

这四个部门向欧盟提交了一份建议清单，提议标准组织应当加强 HDMI 和同轴线缆的认证。此外，这些部门还希望测试其它类型的电缆，如 USB-C 数据线、以太网线等等。

本次测试结果显示，与 2012 年相比，同轴电缆的整体质量变差了。