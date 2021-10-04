特斯拉指控 Rivian 挖墙脚及盗取敏感电池技术

10 月 4 日消息，据国外媒体报道，特斯拉公司与竞争对手电动皮卡制造商 Rivian Automotive 之间有关商业秘密纠纷官司进一步升级，特斯拉指责这家电动皮卡制造商不断地在掠夺其员工，并窃取其“高度专有”的电池技术。

特斯拉表示，它 14 个月前针对 Rivian 提起的诉讼，并没有阻止住这家电动皮卡初创公司偷袭其员工并窃取其知识产权的不法行为。据上个月提交给法庭的一份文件显示，Rivian 的行为包括，今年夏天一名被挖走的特斯拉员工在偷窃特斯拉下一代电动汽车电池的核心技术时，“当场”被抓获。特斯拉称，这项技术是“任何电动汽车最重要的元素”。

特斯拉表示，“Rivian 十几年以来没有推出一款商用电动汽车产品，现在该公司显然面临着来自投资者的压力，因此该公司加强了不法行为的努力。”

针对以上消息，Rivian 没有立即回复来自媒体的置评请求。

尽管缺乏市场竞争产品，Rivian 却正计划进行首次公开招股（IPO）。据媒体 8 月份报道称，通过进行 IPO，总部位于加州欧文市的该公司寻求约 800 亿美元的估值。

上周，位于圣何塞的加州联邦地方法院一位法官，就正在审理的特斯拉针对 Rivian 的诉讼案，允许特斯拉增加新的指控，以及将另外三名前雇员增列为被告。针对特斯拉的指控，Rivian 已经表示反对，认为这些指控没有事实依据，而且扩大诉讼范围将会推迟两家公司之间官司的最终解决。早在今年 3 月，Rivian 提出了关于驳回特斯拉指控的最初请求，但这一请求遭遇法院的拒绝。

加州高等法院法官彼得・马努基（Peter Manoukian）在 9 月 28 日的裁决中认为，在这个时刻扩大诉讼案件涉及范围是有效的，但被告提出了特斯拉并没有可信的事实来支持其机密的电池技术被窃取的论点，这是问题所在。

Rivian 表示，特斯拉自 2020 年 7 月最初提起针对它的诉讼以来就一直含糊不清，故意拖延，说不清楚所声称的遭遇窃取商业机密以及数据信息的具体情况。

Rivian 在一份文件中表示，“特斯拉对所谓的遭遇窃取的商业秘密提供的细节很少，以至于 Rivian 无法确定特斯拉声称的是什么知识产权，更不用说特斯拉声称的是否为受到保护的秘密信息了。”