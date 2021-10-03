缺芯无碍：特斯拉 Q3 生产 23.8 万辆汽车，交付 24 万辆再创历史新高

IT之家 10 月 3 日消息 特斯拉现公布了 2021 年第三季度的出货量，尽管汽车行业正陷入全球芯片短缺的困境，但该公司依然实现了创纪录的季度数据，在业内引起轰动。

IT之家了解到，特斯拉第三季度交付量达 24.13 万，比去年同期增加了 10.2 万辆，而市场预估给出了 22.37 万；特斯拉该季度生产了 23.78 万辆车，同比增长 64%。据悉，特斯拉在中国整体销售增长强劲，并且 Model Y 也开始发往欧洲市场。

特斯拉在报告中称，截至 2021 年 9 月 30 日期间，该公司生产了 237823 辆汽车，其中 228882 辆是 Model 3 和 Model Y 这种实惠的中档产品；其余生产了 8941 辆 Model S 和 X。

“我们的交付数据应该稍微保守一些，因为我们只会将汽车交付给客户并且所有文书工作都正确完成时才将其列为交付成功，但实际上最终数字可能还会有 0.5% 或更高的差异，”特斯拉表示。

此外，随着柏林和得克萨斯州的新工厂即将上线，该公司可能有机会在 2021 年完成马斯克吹下的百万出货量豪言。

值得一提的是，特斯拉上个季度生产了 206421 辆汽车，交付了 201250 辆汽车，而 Model S 和 X 汽车的产量则低于 2500 辆。

作为对比，通用汽车等公司本季度的销售额下降了 33%。