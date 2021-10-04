《王者荣耀》成苹果 App Store、谷歌 Play 全球收入第一手游，玩家氪金超 100 亿美元

IT之家 10 月 4 日消息 多人在线竞技游戏已被证明是手游市场中最具挑战性但回报最高的游戏类型之一，最新数据表明腾讯的《王者荣耀》已经成为世界上最大的手机游戏，迄今为止累计创造了 100 多亿美元的收益。

据 Sensor Tower 最新研究报告，腾讯知名 MOBA 手游《王者荣耀》自 2015 年推出以来，玩家消费总额已超过 100 亿美元（约合人民币 644 亿元），成为第一个达到这一成就的移动游戏。

IT之家了解到，仅在 2021 年，《王者荣耀》就在 App Store 和 Google Play 上就创造了超过 20 亿美元（约合人民币 128 亿元）的收入，这还是少统计了国内部分渠道的数据。

报告显示，全球因新冠疫情导致大面积封锁和居家令，引发了全球玩家在 MOBA 等手游上的消费激增，2020 年的月平均收入同比增长 43%。在《王者荣耀》的推动下，这一子类游戏的月平均收益在 2021 年增加了 14%，达到每月 3 亿美元以上。

与此同时，腾讯旗下 Riot Games 的《英雄联盟: 激斗峡谷》(League of Legends: Wild Rift) 全球逐渐在推出，进一步推动了 MOBA 手游的激增。

除《王者荣耀》外，Sensor Tower 还提出了几个有效推动增加的游戏，例如游戏题材实现创新的《荒野乱斗》（Brawl Stars，国内腾讯代理）。本作在玩家消费榜单上排名第二，在 2021 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期间，这款游戏创造了超过 3.2 亿美元的玩家消费。

此外，还有腾讯天美的《宝可梦大集结》。据称，在最初的两天内，该作下载量超过了 1500 万，成为该类型作品有史以来最好的一次成绩，而到第一周结束时，该作下载安装已达到约 3000 万次。