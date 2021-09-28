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6399 元，18GB 运存的红魔游戏手机 6S Pro 氘锋透明版预售

2021/9/28 17:41:27 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 28 日消息 9 月 6 日，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 正式发布。该系列手机搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰芯片，配备满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，拥有 165Hz 高刷 AMOLED 屏、触控肩键、涡轮风扇等特性。

红魔游戏手机官方今日宣布，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 氘锋透明版 18GB+512GB 现已开始预约，售价 6399 元，10 月 1 日上午十点开售。

据悉，这款手机搭载 ICE 7.0 九层多维立体散热系统，处理器上方拥有一层“正二十一烷相变材料”，相变温度 38℃-41℃，相比金属以及水，吸热能力大幅提升，可使手机的平均温升可以降低 2℃。

此外，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 配备了全新升级的高速离心静音风扇。风扇采用了四线圈设计，最高转速可达 20000 RPM，相比上一款风量增加 30%，风压增加 35%，同时噪音降低 40%，而且该风扇叶片使用了半透明材质，可以展示 RGB 灯效。

腾讯红魔游戏手机 6S Pro 配备 6400 万像素 AI 三摄，配备双立体声扬声器，具有 DTS:X Ultra 认证，拥有双 smart PA 功放芯片驱动。此外，为了便于横屏游戏，手机在侧面还配备了一个麦克风，提高游戏时的语音音质。

IT之家了解到，该机采用了 6.8 英寸的 FHD + 分辨率 AMOLED 全面屏，刷新率 165Hz，多指触控采样率可达 720Hz，搭载高通骁龙 888+ 芯片。此外，该机屏幕像素采用钻石排列，显示效果更好，同时具有低蓝光认证、屏下指纹识别技术。

其他方面，该机配备两个独立触控肩键，后盖拥有 500Hz 红魔腰键，内置 4500mAh 双芯电池，标配 120W 氮化镓充电器，最快 17 分钟充满。

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关键词：腾讯红魔手机

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