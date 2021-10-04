消息称日产将就出售西班牙工厂与长城汽车谈判

IT之家 10 月 4 日消息 据日经中文网报道，日产汽车等计划将西班牙整车组装工厂出售给中国长城汽车，并将就此展开谈判。

报道称，长城汽车对收购日产的巴塞罗那工厂表示出积极的态度，还在讨论收购其他工厂。

IT之家了解到，长城汽车 9 月表示，全球化研发、生产、销售体系日益完善，海外发展迅速，1-8 月海外销售 86,509 辆，同比增长 156.8%，整体销量占比达 11%。

8 月 18 日，长城汽车和戴姆勒集团就收购巴西伊拉塞马波利斯工厂正式签署协议，随着交割与智能化升级改造完成，该工厂将成为长城汽车新的全球智能化生产基地。

在 9 月 6 日开幕的 2021 慕尼黑国际车展上，长城汽车旗下魏牌与欧拉正式发布欧洲市场战略，宣告进入欧洲豪华汽车市场与新能源汽车市场。摩卡（Coffee 01）PHEV 与欧拉好猫将于 2021 年底开启预定，2022 年起陆续交付。

魏牌还发布了欧洲用户运营计划，首个欧洲品牌体验中心将于明年在慕尼黑开业。未来 2 年将投放超过 5 款新能源智能车型，到 2025 年全球首发车型投放达到 10 款以上。

此外，在 8 月 9 日召开的 2021 海外经销商大会，长城汽车提出 2025 年海外销售 100 万辆的新战略目标。