企鹅电竞：与哔哩哔哩直播共建赛事内容生态，德云色、AG 月光参与首批内容共享

IT之家 10 月 4 日消息 今日下午，企鹅电竞发布公告称，将与哔哩哔哩直播共建赛事内容生态。

企鹅电竞表示，双方将共享优质赛事 OB 直播内容，参与首批内容共享的主播包括德云色、AG 月光。

企鹅电竞是腾讯旗下的移动电竞平台。今年 8 月，针对“重启及复活”的相关传言，腾讯方面表示，企鹅电竞一直处于稳定运营中，并非新成立的团队。

IT之家曾报道，在游戏直播赛道，虎牙、斗鱼和企鹅电竞曾稳定处于 TOP 3 地位，在去年 10 月虎牙斗鱼双方签订的合并协议与计划中，包含与企鹅电竞相关的条款，腾讯拟作价 5 亿美元，将企鹅电竞的游戏直播业务权益转让给斗鱼。监管部门叫停虎牙斗鱼合并之后，这项计划也随之搁浅。

以下为企鹅电竞公告全文：

关于企鹅电竞携手 bilibili 直播共建赛事内容生态的联合公告

为加强国内优质电竞内容聚合，企鹅电竞将携手 bilibili 直播共建赛事内容生态。双方将共享优质赛事 ob 直播内容，参与首批内容共享的主播包括德云色、AG 月光。

我们希望打破优质内容的渠道壁垒，为观众带去更加丰富多元的赛事内容。

具体赛事直播排班表，将以双方平台公告为准。

2021 年 10 月 4 日