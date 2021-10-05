麦格纳出局，高通出价 45 亿美元买下汽车技术公司 Veoneer

高通公司收购了瑞典汽车技术公司 Veoneer，这意味着他们以更高的出价挤掉了麦格纳国际。高通公司和投资集团 SSW Partners 周一表示，他们将以每股 37 美元的价格收购 Veoneer，交易以全现金的形式完成。

SSW 表示，在交易完成时，它将把 Veoneer 的 Arriver 技术--包括传感器和软件在内的高级驾驶辅助系统栈出售给高通公司，并保留这家瑞典公司的其他一级供应商业务。

Veoneer 之前已经同意将自己卖给麦格纳。这笔交易看起来会有进展，直到高通公司以 8 亿美元，即 18% 的价格提交竞标。麦格纳的市值为 253 亿美元，而高通的市值为 1648 亿美元，后者没有提交反收购动议。

这不是高通公司今年的第一次重大收购。这家主要以设计和制造半导体和电信设备而闻名的公司正在向外扩张。今年 1 月，高通公司同意以 14 亿美元收购高性能计算初创公司 Nuvia，这意味着它正在寻求电信以外的市场。这项最新的收购对 ADAS 技术来说是一个特别有利的消息，汽车制造商开始理所当然地在新车上推出 ADAS 技术。

高通公司提交收购 Veoneer 的出价比麦格纳的出价晚了近一个月，这两家公司在今年年初签署了一项合作协议，为驾驶辅助系统开发软件和芯片。

此举将让 Veoneer 向麦格纳支付 1.1 亿美元的 "分手费"。该交易预计将在明年完成。