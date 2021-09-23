2021 高通 XR 生态合作伙伴大会在青岛举行，XR 产业投资联盟正式成立

2021 年 9 月 23 日，2021 高通 XR 生态合作伙伴大会在青岛举行，作为青岛本地的科技媒体，IT之家受邀参加了本次大会。

本次高通 XR 生态合作伙伴大会邀请了众多行业大咖共话 XR 行业发展的未来，包括青岛市崂山区委副书记、区长王峰、高通中国区董事长孟樸、中国电信新国脉总经理陈之超、HTC 中国区总裁汪丛青、OPPO AR 产品总监王玮等，都做了重要的主题分享。

同时，本届大会也吸引了 XR 产业链上的诸多重量级企业，包括中国电信、歌尔、创通联达、OPPO、Pico、爱奇艺智能、HTC、Nreal、Rokid、影创科技、Nibiru、微软、BOE 等 34 家合作企业，共同探讨行业发展趋势和技术突破创新。

高通孟樸：共同参与、共同合作、共同受益是 XR 生态繁荣之道

在今天上午的大会上，高通公司中国区董事长孟樸做了大会主题致辞。孟樸首先回顾了高通和青岛的合作历史。在 2017 年底，高通和歌尔联合宣布在青岛崂山区成立联合创新中心，共同促进 XR、智能音频、可穿戴等智能硬件与物联网在青岛的发展。而本次在青岛举办高通 XR 生态合作伙伴大会，也是基于青岛市良好的营商环境以及 XR 产业发展的重视。

然后孟樸进一步表示，“‘共同参与、共同合作、共同受益’将是整个 XR 生态系统的繁荣发展之道。”当前高通正通过一系列生态系统合作项目，汇聚更多产业链的领先企业，增强 XR 相关产业的创新能力，推动和优化整个生态合作，共同加速 XR 在各行各业中的应用。

孟樸称，高通已在 XR 技术和市场持续耕耘十余年，而 5G 商用为 XR 的发展带来了全新契机，同时 AI 技术也将进一步增强 XR 服务和应用。“我们相信，XR、AI 和 5G 的深入融合将驱动新一轮的产业变革，助力众多传统产业升级转型，变革人们的工作、娱乐、购物和学习体验，还将对教育、建筑、工业、医疗等行业产生深远影响。”

最后，孟樸再次讲到高通“植根中国、分享智慧、成就创新”的发展理念和愿景。现在高通已经将这里理念扩展至 XR 领域，并会与广泛的内容、技术和平台公司进行密切合作，共同构建 XR 生态系统，汇聚更多元化的行业最佳实践、资源和人才，形成产业转型升级的“乘数效应”。

XR 产业投资联盟成立，加速 XR 领域创新和成熟

在今天的大会上有一项重要议程，就是在高通的牵头下，XR 产业投资联盟正式成立，并在现场举行了成立仪式。目前已有 23 家投资机构作为第一批成员企业决定加入该联盟，包括达晨财智、高瓴资本、歌尔战略与投资部、国投创业、红杉资本、火山石资本、金石投资、蓝驰创投、联想创投、龙旗投资部、OPPO 投资部、启明创投、清流资本、三星风投、顺为资本、腾讯投资、vivo 投资管理部、线性资本、小米产投、英诺天使基金、愉悦资本、元禾原点和中科创达产业资本等。创业邦将负责该联盟的管理及运营。

高通表示，本次成立 XR 产业投资联盟，旨在加速 XR 领域的创新、规模化及成熟。XR 产业投资联盟将关注具有高度发展性及潜力的 XR 生态领域创新创业项目，并为联盟成员提供信息交流平台，帮助提升成员公司在 XR 领域的投资效率，促进成员之间的联合投资。

过去几年的发展，XR 已取得重大进展，预计未来它将以更快的速度演进。基于无线科技进步，XR 有望成为全球最普及且最具颠覆性的计算平台之一。此次 XR 产业投资联盟的成立，是高通创投致力于推动智能互联生态系统的培育及扩展，并为充满潜力和活力的 XR 生态系统提供支持的有力例证。

根据IT之家的了解，高通创投在投资全球领先初创企业方面拥有多年积累，自 2000 年成立以来，投资资金规模已超过 15 亿美元，完成超过 360 家投资。除投资资金外，高通创投还为企业提供了利用高通技术公司技术专长和资源的机会，助力初创企业实现在全球范围的快速成长。