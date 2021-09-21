微软新款 Surface Pro X 2021 即将到来：预装 Win11，搭载高通 SQ 芯片

IT之家 9 月 21 日消息 微软将于 9 月 22 日举行新品发布会，预计新一代的 Surface Go 3 和 Surface Pro 8 等新款 Surface 设备即将到来。

最新认证信息表明，微软正在开发一款新的 Surface Pro X，拥有升级的 ARM 芯片，并预装了全新的 Windows 11 系统。

从泄露信息来看，微软 Surface Pro (2021) 这种二合一的 Always Connected PC 将与 Windows 11 兼容。

能源之星认证表明，微软新款 Surface Pro X 将搭载 Windows 11 和骁龙 SQ 处理器。值得一提的是，认证信息中标注的 Snapdragon SQ2 可能只是个占位符，因为上一款 Surface Pro X 使用的就是 SQ2，新版本势必会搭载升级版。

此外，认证信息还表明 Surface Pro X 将配备 16GB 内存，并已可在美国、瑞士、日本、加拿大、中国台湾等市场发售。

据悉，该产品也在本月早些时候还通过了 FCC 认证，有消息称微软将为 Surface Pro 系列某款产品配备 120hz 高刷屏，但目前还不清楚 Surface Pro X 是否会采用。

除此之外，预计全新的 Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Duo 2 和其他产品也将会一起在明天的发布会上亮相。

其中，Surface Pro 8 预计将搭载第 11 代英特尔处理器、支持可更换的固态硬盘、雷电接口，以及全新的 13 英寸 120Hz 刷新率窄边框大屏。

而 Surface Go 3 预计将使用与上一代相同的 10.5 英寸屏，处理器将升级为英特尔奔腾 Gold 6500Y 处理器，并将配备 4GB 内存。

IT之家了解到，还有知情人士透露，微软正在开发一款旗舰产品，可能是 Surface Book 系列的一部分，可能是 Surface Book 或 Studio，预计将超过 3000 美元，因此该机可能会带来难以想象的硬件升级和设计改进，但目前还没有更进一步的消息。

《阵容确认，消息称微软待发布的 Surface 新品将超 3000 美元》