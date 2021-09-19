SA：中国手机太强，芯片市场连续六个季度暴增，高通稳居第一，紫光前五

IT之家 9 月 19 日消息 调研机构 Strategy Analytics 本周发布最新报。数据显示：全球智能手机 AP 市场在今年第二季度同比增长 18% 至 70 亿美元，全球智能手机应用处理器 (AP) 市场在 2021 年第二季度连续第 6 个季度实现了两位数的同比收入增长。

IT之家了解到，Strategy Analytics 认为高通 、 联发科 、 苹果 、 三星 LSI 和紫光在 2021 年第二季度的智能手机应用处理器 (AP) 市场中获得了前五名的收入份额排名。

其中，高通以 36% 的收入份额领跑智能手机 AP 市场，其次是联发科，占比 29%，苹果为 21%。

据介绍，在 2020 年在单位和收入方面领先智能手机 AP 市场之后，高通在 2021 年上半年延续了这一势头。

值得一提的是，此次连续增长主要得益于 5G 的发展，其中 5G AP 出货量同比增长 140%，带动平均售价（ASP）增长 8%。

据悉，台积电和三星代工厂制造了 2021 年第二季度出货的近 100% 的智能手机 AP。此外，基于 5 纳米的 AP 约占本季度出货的所有智能手机 AP 的 20%。

该报告的作者和副主任、SA 手机组件技术服务的负责人 Savan Kundojjala 评论道：“尽管产能受限，高通和联发科都利用其规模和长期的代工关系在 2021 年第二季度实现了强劲的出货量增长。高通连续第三个季度实现了两位数的增长智能手机 AP 出货量增长。然而，在 5G AP 高度混合的推动下，高通的智能手机 AP 收入增长超过了其出货量增长。我们估计 5G AP 占高通 2021 年第二季度智能手机 AP 总出货量的 54%。鉴于短缺，高通将重点转移到高端和高级 AP 上，以充分利用可用容量。”

Kundojjala 还表示：“联发科和紫光展锐的智能手机 AP 收入在 2021 年第二季度实现了三位数的增长，这得益于中国智能手机 OEM 的吸引力增加。随着市场领导者高通将重点转移到 5G，两家公司都在 4G AP 领域获赢下了市场“。Strategy Analytics 在 3G 到 4G 过渡期间也观察到了这种现象。紫光和联发科在捕捉成熟技术的长尾需求方面有着良好的记录。”