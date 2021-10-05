微软 Win11 正式版发布，Dev 预览版也迎来 Build 22471 更新

IT之家 10 月 5 日消息 微软今日开启了 Win11 正式版的推送，对于很多已经升级到 Win11 Dev 预览版的用户，微软今日也一同推出了 Build 22471 版本更新，带来了众多补丁修复。

为了更好地说明 TabletInputService 多年来的用途，微软将其重命名为 TextInputManagementService。

任务栏：

在与桌面弹出式按钮的关联菜单交互时使用向下箭头，现在应该将焦点向下移动到菜单，而不是取消它。

修复了一个潜在问题，该问题导致任务栏的隐藏图标弹出有时是锐角而不是圆角。

文件资源管理器：

修复了关闭文件资源管理器窗口时导致 explorer.exe 崩溃的问题。

输入：

缓解了导致 textinputhost.exe 有时在启动时崩溃的争用条件。

如果用户在日语输入法的“假名”按键模式下使用触摸键盘，按键标签现在将正确显示按住 Shift 键时输入的字符。

解决了一个问题，即语音输入可能会失败，并显示一条错误消息，其中引用了网络连接问题，而这实际上并不是失败的原因。

窗口：

解决了在断开外部显示器并从系统睡眠中恢复后，可能导致应用程序陷入最小化状态的问题。

从“运行”对话框中键入 wt 将在前台而不是后台打开 Windows Terminal。

其他：

为运行某些流量优化软件的内部人员解决了一个网络问题，可提高使用 HTTP/3 的网站的性能。

修复了某些设备无法更新到更新版本的问题，错误代码为 0xc1900101。

将 Windows Update 的“需要重新启动”对话框更新为 Windows 11（在下一次更新生效）。

修复了启用对比主题时可能发生的 DWM 崩溃。

修复了 ARM64 电脑的一个问题，该问题可能导致某些应用程序在升级到 Windows 11 之前安装时无法响应显示语言的更改。