微软 Win11 正式版发布，Dev 预览版也迎来 Build 22471 更新

IT之家 10 月 5 日消息 微软今日开启了 Win11 正式版的推送，对于很多已经升级到 Win11 Dev 预览版的用户，微软今日也一同推出了 Build 22471 版本更新，带来了众多补丁修复。
改进：
为了更好地说明 TabletInputService 多年来的用途，微软将其重命名为 TextInputManagementService。
修复：
任务栏：
修复了一个潜在问题，该问题导致任务栏的隐藏图标弹出有时是锐角而不是圆角。
在与桌面弹出式按钮的关联菜单交互时使用向下箭头，现在应该将焦点向下移动到菜单，而不是取消它。
文件资源管理器：
修复了关闭文件资源管理器窗口时导致 explorer.exe 崩溃的问题。
输入：
解决了一个问题，即语音输入可能会失败，并显示一条错误消息，其中引用了网络连接问题，而这实际上并不是失败的原因。
如果用户在日语输入法的“假名”按键模式下使用触摸键盘，按键标签现在将正确显示按住 Shift 键时输入的字符。
缓解了导致 textinputhost.exe 有时在启动时崩溃的争用条件。
窗口：
从“运行”对话框中键入 wt 将在前台而不是后台打开 Windows Terminal。
解决了在断开外部显示器并从系统睡眠中恢复后，可能导致应用程序陷入最小化状态的问题。
其他：
为运行某些流量优化软件的内部人员解决了一个网络问题，可提高使用 HTTP/3 的网站的性能。
修复了某些设备无法更新到更新版本的问题，错误代码为 0xc1900101。
将 Windows Update 的“需要重新启动”对话框更新为 Windows 11（在下一次更新生效）。
修复了启用对比主题时可能发生的 DWM 崩溃。
修复了 ARM64 电脑的一个问题，该问题可能导致某些应用程序在升级到 Windows 11 之前安装时无法响应显示语言的更改。
解决了从提升的进程启动 explorer.exe 时使用较低内存优先级的问题，这会影响其后启动的所有进程的性能。
已知问题：
常规：
使用最新的 ISO 从版本 22000.xxx 或更早版本更新到更新的开发人员渠道的用户可能会收到错误警告；
屏幕和睡眠超时时间可能会缩短，正在调查该问题对能源消耗的潜在影响。
开始菜单：
在某些情况下，使用“从开始搜索”或任务栏时可能无法输入文本。如果遇到此问题，请按键盘上的 WIN+R 以启动“运行”对话框，然后将其关闭。
任务栏：
切换输入法时，任务栏有时会闪烁。
正在调查有关通知中心无法启动状态的报告，如果受此影响，重新启动 explorer.exe 可能会解决问题。
搜索：
单击任务栏上的搜索图标后，搜索面板可能无法打开。如果出现这种情况，请重新启动“Windows 资源管理器”进程，然后再次打开搜索面板；
搜索面板可能显示为黑色，并且在搜索框下方不显示任何内容。
小部件：
小部件板可能会显示为空。要解决此问题，用户可以注销，然后重新登录；
小部件可能在外部监视器上以错误的大小显示。如果遇到这种情况，用户可以先通过触摸或 WIN+W 快捷方式在实际 PC 显示器上启动小部件，然后在辅助显示器上启动。
IT之家了解到，今日 Win11 正式版发布后，Dev 分支的 Insider Preview Builds 中提到的一些修复可能会进入 Windows 11 正式版的服务更新中。