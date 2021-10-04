举报人实名控诉 Facebook：为了利润不顾用户安全，拿仇恨换流量

北京时间 10 月 4 日消息，美国当地时间周日，泄露大量内部文件曝光 Facebook 丑闻的“举报人”公布了自己的身份。她叫弗朗西丝・豪根 (Frances Haugen)，曾经是一名 Facebook 产品经理，在 Facebook 工作近两年后在今年 5 月份离职。

举报是为了纠错 不是激怒

豪根表示，她公布大量 Facebook 文件曝光公司存在的问题，是为了协助 Facebook 迅速作出改变，而不是激起外界对 Facebook 的愤怒之情。

▲ 举报人豪根

她指出，Facebook 对于平台上存在的潜在危害问题不够坦诚，不愿解决其不足，这让她越来越感到沮丧。她原本对加入 Facebook 寄予厚望，希望能够解决 Facebook 的缺点。但是，她很快就开始怀疑自己的团队是否能够产生影响，她们拥有的资源很少。

最终，她认为立法者、监管机构应该知道她在 Facebook 发现的事情。于是，她向美国证券交易委员会 (SEC) 泄露了 Facebook 内部研究存档，希望 Facebook 被更好地监管。

公司利润高于用户福祉

豪根在 CBS《60 分钟》节目上称，Facebook 十分热衷于产品优化，以至于他们接受了扩大仇恨言论的算法。

“这是在拿我们的安全换取他们的利润。”豪根称。她表示，自己不相信他们愿意作出必要的投资来让 Facebook 远离危险。

▲ 豪根接受《60 分钟》采访

豪根曾在多家公司工作过，包括谷歌、Pinterest，但是 Facebook 的问题“要严重得多”，因为 Facebook 希望将公司利润置于用户福祉之上。

“对 Facebook 好，还是对公众好，这里存在矛盾，”豪根表示，“Facebook 一次又一次地选择为公司利益优化产品，例如赚更多的钱。”

尽管 Facebook 表示这种产品优化有助于阻止仇恨言论，至少在其产品上，但是豪根泄露的 Facebook 内部文件显示，“我们预计我们 (的优化) 可能只会对 Facebook 上 3% 至 5% 的仇恨言论、大约 0.6% 的暴力和煽动内容产生作用，尽管在这一点上我们已经做到世界上做好了”。

另一份 Facebook 文件则更为直言不讳。“我们从一系列来源得到的证据显示，Facebook 及其家族应用上的仇恨言论，引起分歧的政治言论、虚假信息正在影响全球社会”。

根源在算法 拿仇恨换流量

豪根认为，问题的根源在于 Facebook 在 2018 年推出的算法，它主导了用户在 Facebook 上看到的内容。她指出，这个算法旨在提高 Facebook 上的用户参与度。Facebook 发现，提高参与度的最好方法就是向用户灌输恐惧和仇恨。“和其它情绪相比，激怒人们更容易实现。”豪根称。

当时，Facebook CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 曾积极评价算法调整，“我们感觉我们有责任确保让我们的服务不仅用的有趣，还要有益于人们的健康”。

但是，这一算法的结果就是让 Facebook 急剧转向愤怒和仇恨。“虚假信息、有毒的以及暴力内容在用户分享的帖子中非常普遍。”《华尔街日报》引用的一份 Facebook 内部备忘录显示。

背叛民主

豪根指出，Facebook 算法是该平台向用户推送虚假信息的因素。她表示，Facebook 意识到了虚假信息对 2020 年大选构成的风险，因此增加了安全系统来降低风险。但是在选举结束后，Facebook 很快放松了这些安全措施。

“选举一结束，他们就放弃了这些安全措施或者说把设置恢复到了之前的样子，将增长置于安全至上，”豪根称，“对于我来说，这真的感觉就像对民主的背叛。”