俄要求 Facebook 删除非法内容，否则面临营业额 10% 罚款

10 月 1 日消息，俄罗斯监管机构当地时间周四向社交媒体公司 Facebook 发出警告称，如果不删除莫斯科认为的非法内容，该公司将面临最高年营业额 10% 的罚款处罚。

俄罗斯国家通信监管机构 Roskomnadzor 表示，将向 Facebook 驻俄罗斯代表发出正式通知，该公司一直不删除被禁止信息的行为，如果不能得到纠正，可能会受到其在俄罗斯年营业额 5% 或 10% 的罚款。

据报道，所述的 Facebook 违规行为包括未能删除包含儿童色情、滥用毒品和极端主义内容的帖子。

针对以上消息，Facebook 没有立即置评。

去年以来，俄罗斯加大了对外国互联网科技公司的监管力度，其中包括要求外国科技公司将俄罗斯人的个人数据必须存储在俄罗斯本地服务器上。

当地时间周三，俄罗斯发出威胁称要对 YouTube 进行封杀，原因是俄罗斯国家媒体 RT 的德语频道在该社交视频平台被删除。今年早些时候，Roskomnadzor 曾写信给 Facebook 和其它社交媒体，要求他们删除其平台上被禁止的内容帖子。

据称，Facebook 在俄罗斯的年营业额约为 120 亿卢布（合 1.65 亿美元）。不过这个数字未能得到权威证实。

诉讼文件显示，Roskomnadzor 今年以来针对 Facebook 已经提起了 17 起不同的行政诉讼案件，原因都是这家社交媒体平台未能删除被禁止的内容。在这些行政案件中，包括一项对 Facebook 实施 6400 万卢布的罚款处罚，一些案件还审理当中。按照营业额进行罚款，意味着对 Facebook 的处罚将会加重。

针对 Facebook 在俄罗斯受到的罚款处罚，Roskomnadzor 表示，“Facebook 还没有支付罚款。”