Facebook 超 10 亿美元收购 Kustomer 获英国批准，有待欧盟和美国批准

北京时间 9 月 27 日晚间消息，据报道，英国竞争与市场管理局（CMA）今日宣布，已批准 Facebook 收购 Kustomer 交易。

CMA 在一份声明中称，这笔交易“不会明显削弱英国任何一个行业的竞争”。之前，CMA 从多个方面对这笔交易进行了评估，包括该交易是否会增强 Facebook 在网络展示广告市场的数据优势。

Facebook 去年 12 月宣布，已收购一家名为“Kustomer”的客户关系管理（CRM）初创企业。知情人士透露，这笔交易的总金额超过 10 亿美元。

除了英国 CMA，欧盟、德国和美国监管机构也在调查这笔交易。据悉，一些监管机构担心，这笔交易可能会让 Facebook 阻止其他客户服务软件提供商访问其 Instagram、WhatsApp 或 Messenger 等服务。此外，他们还将关注在线展示广告，并研究这笔交易如何增强 Facebook 在收集信息以改善个性化广告方面的“数据优势”。

上月初，欧盟委员会宣布，将对 Facebook 收购 Kustomer 交易展开深入调查。此前，欧盟委员会曾表示，这笔交易可能会减少客户服务软件市场的竞争。

除了调查 Facebook 收购 Kustomer 交易，英国 CMA 还在调查 Facebook 收购 GIF 图片搜索引擎 Giphy 交易。

虽然 Facebook 已经完成了这笔交易，但 CMA 上月中旬表示，可能会强制 Facebook 放弃这笔交易，将 Giphy 全部股份再次出售。CMA 主要担心该交易会损害其他社交网站的利益，称 Facebook 可能会利用此次收购，拒绝其他社交媒体平台访问 Giphy 的 GIF 图片。