喜提安卓 12，谷歌 Android 12（含 AOSP）正式发布：三星、欧加、vivo、小米等将迎来更新

IT之家 10 月 5 日消息 谷歌今日宣布，正式将源代码推送到 Android 开源项目 (AOSP)，并正式发布最新版本的 Android 12 大版本更新。

据悉，Android 12 将在接下来的几周内从谷歌 Pixel 系列手机开始，以及今年晚些时候出现在三星 Galaxy、一加、OPPO、realme、传音 Tecno、vivo 和小米设备上。

谷歌表示，在 Android 12 Beta 期间有超过 225000 人测试了安卓 12，并且反馈了近 50000 份问题报告以帮助提高最终版本的质量。因此谷歌向所有付出努力的用户表示感谢。

IT之家了解到，谷歌还将在今年 10 月 27 日至 28 日举行的 Android 开发者峰会上更详细地介绍和讨论有关 Android 12 的内容。下面是谷歌给出的部分新特性简介。

适用于 Android 的新用户界面

Material You

Android 12 引入了一种名为 Material You 的全新设计语言，可帮助开发者构建更加个性化、美观的应用。

要想实现所有最新的 Material Design 3 更新，请尝试使用 Alpha 版 Material Design Components 并关注即将推出的对 Jetpack Compose 的支持。

重新设计的小部件

谷歌更新了应用小部件，使它们更实用、更美观、更容易被发现，并带来全新的交互式控件，可为任何设备创建响应式布局和动态颜色以实现颇具个性化但整体风格一致的外观。

通知 UI 更新

安卓 12 还更新了通知设计，使其更加现代化和实用。Android 12 使用了标准可供性装饰自定义通知，使其与所有其他通知样式保持一致。

拉伸滚动

为了让用户在滚动 App 内容时更加流畅，Android 12 为所有滚动部分添加了新的“拉伸”过度效果。

应用启动加载画面

Android 12 还为所有应用引入了启动画面。App 可通过多种方式自定义启动画面，以满足其独特的品牌需求。

表现

更快、更高效的系统性能

核心系统服务所需的 CPU 时间减少了 22%，大核使用率减少了 15%，还改进了 App 启动时间并优化了 I/O 性能以加快应用加载速度。对于数据库查询，谷歌还将大窗口的 CursorWindow 性能提高了 49 倍。

优化的前台服务

为了给用户提供更好的体验，Android 12 不再允许后台的应用程序启动前台服务。不过应用开发者可以改用 JobScheduler 中新的加急项目。

响应更快的通知

Android 12 对通知弹出的限制有助于减少从通知启动的应用程序的延迟。例如 Google 相册 App 的启动速度现在提高了 34%。

性能类

应用程序可以在运行时检查设备的性能等级并以此充分利用设备的性能。

更快的机器学习

Android 12 可帮助您充分利用 ML 加速器，并始终通过神经网络 API 获得最佳性能。ML 加速器驱动程序现在也可以通过 Google Play 服务在平台版本之外更新，因此您可以在任何兼容设备上利用最新的驱动程序。

隐私

隐私控制面板

你可以在设置中更好地了解您的 App 何时访问麦克风、摄像头和位置数据。

模糊位置

用户可以更好地控制他们的位置数据，他们可以授予您的应用访问大致位置的权限，即使 App 请求了精确位置。

麦克风和摄像头调用提醒

状态栏中的指示器让用户知道您的应用程序何时使用设备摄像头或麦克风。

麦克风和摄像头切换

在支持的设备上，快速设置中的新切换使用户可以轻松地立即禁用应用程序对麦克风和摄像头的调用。

附近设备权限

您的应用可以使用新权限来扫描附近设备并与附近设备配对，而无需位置权限。

更好的用户体验工具

丰富的内容接口

新的统一 API 允许您在 UI 中从任何来源接收丰富的内容：剪贴板、键盘或拖放。为了向后兼容，谷歌已将统一 API 添加到 AndroidX。

支持圆角（弧面）屏幕

许多现代设备使用圆角屏幕。为了在这些设备上提供出色的用户体验，您可以使用新的 API 来查询角落细节，然后根据需要管理您的 UI 元素。更多在这里。

AVIF 图像支持

Android 12 添加了对 AV1 图像文件格式 (AVIF) 的平台支持。与旧的图像格式（如 JPEG）相比，AVIF 利用视频压缩中的帧内编码内容显著提高了相同文件大小的图像质量。

兼容媒体转码

对于视频，HEVC 格式在质量和压缩方面提供了显着改进。对于不支持的应用程序，该功能可允许 App 请求 AVC 中的文件并让系统处理转码。

更轻松的模糊、滤色器和其他效果

新的 API 可以更轻松地将常见图形效果应用于您的视图和渲染层次结构。您可以使用 RenderEffect 将模糊、颜色过滤器等应用于 RenderNode 或视图。您还可以使用新的 Window.setBackgroundBlurRadius () API 为窗口背景创建磨砂玻璃效果，或使用 blurBehindRadius 来模糊窗口后面的所有内容。

增强的触觉体验

Android 12 扩展了可用于为 UI 事件创建信息丰富的触觉反馈、为游戏创建令人愉悦的沉浸式效果以及提高工作效率的注意力触觉的工具。

新的相机效果和传感器功能

新的供应商扩展让您的应用能够利用设备制造商构建的自定义相机效果 —— 散景、HDR、夜间模式等。您还可以使用新的 API 来充分利用使用 Quad / Nona Bayer 模式的超高分辨率相机传感器。

更好地调试原生崩溃

Android 12 为您提供了更多可操作的诊断信息，让调试 NDK 相关的崩溃更容易。应用程序现在可以通过应用程序退出原因 API 访问称为墓碑的详细故障转储文件。

适用于游戏的 Android 12

借助游戏模式 API，开发者可以为游戏提供性能配置文件以帮助玩家做出选择，例如延长高性能时间的电池续航时间，或保证峰值帧速率。此外，游戏也将允许在安装过程中在后台获取更新包，帮助玩家更快进入游戏。

让您的应用为 Android 12 做好准备

现在，随着今天 Android 12 的公开发布，谷歌要求所有 Android 开发者尽快完成兼容性测试并发布更新，让其用户顺利过渡到 Android 12。以下是一些需要测试的主要变化：

隐私仪表板

在“设置”中使用这个新仪表板来检查您的应用对麦克风、位置和其他敏感数据的访问，并考虑向用户提供有关原因的详细信息。更多在这里。

麦克风和摄像头指示器

当应用程序使用摄像头或麦克风时，Android 12 会在状态栏中显示一个指示器。确保这不会影响您应用的 UI。

麦克风和摄像头切换

尝试使用快速设置中的新切换来禁用应用的麦克风和摄像头访问，并确保您的应用正确处理更改。

剪贴板读取通知

当您的应用意外从剪贴板读取数据时，请注意 Toast 通知。删除意外访问。

拉伸过度滚动

尝试使用新的“拉伸”过度滚动效果滚动内容，并确保它按预期显示。

应用程序闪屏

从各种流启动您的应用程序以测试新的闪屏动画。如有必要，您可以自定义它。

Keygen 更改

移除了几个已弃用的 BouncyCastle 加密算法，取而代之的是 Conscrypt 版本。如果您的应用程序使用带有 AES 的 512 位密钥，则您需要使用 Conscrypt 支持的标准大小之一。

收听 Android 开发者峰会，了解 Android 12 及更多内容



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