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OPPO Find X2 系列开启 ColorOS 12 x Android 12 升级内测招募

2021/10/5 11:23:54 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 5 日消息 OPPO Find X2 系列开启 ColorOS 12 x Android 12 升级内测招募，想体验新系统的IT之家小伙伴可以预约了。

招募机型：

  • Find X2、Find X2 英雄联盟 S10 限定版

  • Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版

招募时间：

10 月 5 日 11：00 - 10 月 6 日 11：00

招募人数：

招募升级内测用户 500 人（升级内测用户 log 开关默认开启，log 开关开启会对性能和功耗有一定影响，但不影响使用）

审核时间：

预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以短信通知为准

版本推送时间：

版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

ColorOS 官方表示，当前仍有较多常用三方应用与 Android 12 不兼容，如高德地图、中国工商银行、中国银行、招商银行、快手等，如果您经常且必须要使用名单中的第三方应用，建议您谨慎升级内测版。

此外，内测版系统还存在不少 Bug：

  • （1）由于 8.0.15 微信版本与 Android 12 存在适配问题，会导致升级后微信概率性黑屏、闪退现象，如果您在使用 8.0.15 版本的微信版本，建议您在升级前备份好微信数据，前往软件商店下载 8.0.11 版本的微信使用。

  • （2）点击进入 WLAN 界面闪退或无响应，此问题可通过重启手机恢复，同时建议关闭双 WLAN 网络加速功能；

  • （3）桌面时间插件概率性不更新时间，请以状态栏时间为准。

  • （4）由于部分全局主题未适配 Android 12，会出现通知栏消息、横幅、锁屏界面字体模糊等现象。

  • （5）通知栏的微信、QQ 消息显示不全。（6）桌面图标概率性消失。

  • （7）Find X2 英雄联盟版无定制动画。

  • （8）相机拍照水印不显示后缀名（仅 Find X2 Pro 兰博基尼版）。

希望尝鲜的用户需要确保手机版本已经升级到 C.17 及以上 （版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号），然后点此填写问卷，等待官方审核通过即可。

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关键词：ColorOS 12

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