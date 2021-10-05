IT之家 10 月 5 日消息 OPPO Find X2 系列开启 ColorOS 12 x Android 12 升级内测招募，想体验新系统的IT之家小伙伴可以预约了。

招募机型：

Find X2、Find X2 英雄联盟 S10 限定版

Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版

招募时间：

10 月 5 日 11：00 - 10 月 6 日 11：00

招募人数：

招募升级内测用户 500 人（升级内测用户 log 开关默认开启，log 开关开启会对性能和功耗有一定影响，但不影响使用）

审核时间：

预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以短信通知为准

版本推送时间：

版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

ColorOS 官方表示，当前仍有较多常用三方应用与 Android 12 不兼容，如高德地图、中国工商银行、中国银行、招商银行、快手等，如果您经常且必须要使用名单中的第三方应用，建议您谨慎升级内测版。

此外，内测版系统还存在不少 Bug：

（1）由于 8.0.15 微信版本与 Android 12 存在适配问题，会导致升级后微信概率性黑屏、闪退现象，如果您在使用 8.0.15 版本的微信版本，建议您在升级前备份好微信数据，前往软件商店下载 8.0.11 版本的微信使用。

（2）点击进入 WLAN 界面闪退或无响应，此问题可通过重启手机恢复，同时建议关闭双 WLAN 网络加速功能；

（3）桌面时间插件概率性不更新时间，请以状态栏时间为准。

（4）由于部分全局主题未适配 Android 12，会出现通知栏消息、横幅、锁屏界面字体模糊等现象。

（5）通知栏的微信、QQ 消息显示不全。（6）桌面图标概率性消失。

（7）Find X2 英雄联盟版无定制动画。

（8）相机拍照水印不显示后缀名（仅 Find X2 Pro 兰博基尼版）。

希望尝鲜的用户需要确保手机版本已经升级到 C.17 及以上 （版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号），然后点此填写问卷，等待官方审核通过即可。