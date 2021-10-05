小米 MIUI 安卓 12/11 区别：适配的 App 更少，潜在的 bug 更多

IT之家 10 月 5 日消息 谷歌今天推出了安卓 12 正式版，随后小米开启了 MIUI 12.5 内测，小米 11 Ultra、小米 11 Pro、小米 11、Redmi K40 Pro 和 Redmi K40 Pro+ 首批适配。

对此，小米 MIUI 官方在回复网友提问时表示，安卓 12 版本的 MIUI 12.5 相比安卓 11 版本的 MIUI 在性能、功耗、稳定性方面的问题更多，尤其是安卓 12 目前适配的 App 更少，潜在 bug 更多。

IT之家了解到，MIUI 是由中国手机厂商小米科技基于 Android 二次开发的操作系统固件，为小米集团旗下小米手机、Redmi（红米）手机以及小米平板电脑的预装操作系统固件。目前的最新发布版本为 MIUI 12.5。

据悉，小米在 2020 年 4 月 27 日推出了 MIUI 12，在 2020 年 12 月 28 日推出了 MIUI 12.5，而此前雷军也表示将会在年底发布 MIUI 13。

目前 MIUI 一共有两个开发分支，即面向极客及偏爱追求新功能的用户的开发版以及面对一般用户的稳定版，均由 MIUI 开发组负责开发、维护及推送。此外，内测版也相应地分为开发版内测和体验版内测两个分支，其中体验版内测已被 MIUI 开发组取消。

此前有部分网友反馈称，MIUI 12 的安卓 10 版本相比安卓 11 版本要流畅，想来安卓 12 版本也会是同样的道理。