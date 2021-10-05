小米笔记本 Win11 升级计划公布：RedmiBook Pro 15 增强版预装，15 款机型陆续升级

IT之家 10 月 5 日消息 微软官方今日宣布 Windows 11 正式开启推送，RedmiBook Pro 15 增强版首批预装正版 Windows 11。其他符合升级要求的小米笔记本以及 RedmiBook 将陆续收到系统升级推送。

快速了解 Windows 11 新变化

全新的设计和声音更加现代化、整洁且美观，令人耳目一新。

在“开始”菜户及其内容单中，用为中心。凭借云和 Microsoft 365 的强大性能，向用户显示其最近在各个设备上查看过的文档。

贴靠布局、贴靠群组和虚拟桌面功能可以同时处理多个任务及优化屏幕空间。

任务栏整合了 Microsoft Teams 聊天，方便快捷与联系人畅聊。

由 AI 驱动的个性化提示功能小组件，快速提供各种你关心的信息。

凭借 DirectStorage API 和 Auto HDR 等技术支持，Windows 11 能够充分发挥系统硬件潜力，提供更好的 Windows PC 游戏体验。

全新设计的 Microsoft Store，让你可以更轻松地搜索和发现喜爱的应用、游戏、节目和电影。同时它可以提供安卓应用的下载运行功能，可以轻松使用各种移动端应用，该功能会在随后的几个月中，面向 Windows 预览体验成员推出预览版本。

Windows 11 专门为残障人士进一步改进了辅助功能。

对开发者更为友好，将提供新的开发者工具，改进本地和网页应用程序的开发，让开发者更快捷地将自己的应用界面与新系统相匹配。

对速度、效率进行了优化，并改进了触控、触控笔和语音输入体验。

Windows 11 从设计源头确保了安全性，并拥有既简易又熟悉的 IT 部署和管理，带来更加安全且舒适的办公方式的新体验。

小米笔记本 Windows 11 升级计划

IT之家了解到，微软采取的是分阶段推出的方式，满足最低硬件需求的机型推送时间因设备而异，等不及的小伙伴可通过官网下载镜像安装。当然，请务必做好备份工作。

符合升级条件的小米笔记本将陆续分批收到 Windows 11 的推送，未在第一时间收到推送的小伙伴不要心急。

如果暂时未做好升级准备或你的 PC 不符合升级要求，也可以继续使用 Windows 10，微软官方对 Windows 10 的支持将持续到 2025 年 10 月 14 日，Windows 10 下一个功能更新也将会在今年晚些时候推出。

据悉，小米支持升级 Win11 的详细名单如下：