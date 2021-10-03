报告称 Win11 VBS 安全功能可使游戏性能下降最多 30%

IT之家 10 月 3 日消息 据外媒 mspoweruser 消息，微软 Win11 尽管提供了更多的安全特性，是有史以来最安全的 Windows 系统，但是自带的一项安全功能，会导致游戏性能严重下降。

3DMark 软件的发行者 UL benchmarks 公司今日报告称，经过了一系列测试，发现 Win11 的 Microsoft’s Virtualization-based Security (VBS) 功能，最多可以使游戏性能下降 30%。

这功能的全称为“基于虚拟化的安全特性”，全新安装的 Windows 11 系统默认开启，但是用户如果从 Win10 升级至 Win11 ，该功能则默认不会启用。在开启该功能时，Win11 的跑分、游戏性能均会下降。

在对于 Win11 运行《古墓丽影：暗影》的测试中，外媒 PC Gamer 的结果与 Computer Base 不一致，差距明显超出误差范围为。造成这一结果的原因或许是 Win11 预览版系统的不同。

IT之家了解到，微软 VBS 安全功能，通过使用硬件虚拟化功能来创建安全的内存区域运行程序，从而使得程序与操作系统隔离。这种功能开启后，可以大大加强系统的保护，防止恶意攻击。外媒表示，该功能对于普通用户意义不大，希望微软能够在正式版 Windows 11 中默认禁用该功能，而企业用户可以选择手动开启。

UL benchmarks 公司表示，后续将更新 3D Mark 测试软件，以主动检测用户的系统是否启用 VBS 功能，从而保证测试结果的可信度。

IT之家获悉，3D Mark 于 10 月 1 日更新了 5.43 版本，为最新的 GPU 提供支持，同时提高了英特尔 Tiger Lake 处理器的检查准确度，修复了此前主频检测不准确的问题。