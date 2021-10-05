供应链称苹果订单依然稳定，此前有消息称 iPhone 零部件订单削减 25%

之前据业内人士透露，苹果将 iPhone 的零部件订单削减了多达 25%，但 iPhone 13 供应链中的中国台湾省的 PCB 制造商强调，他们来自苹果的订单势头仍然相当稳定。

据 Digitimes 10 月 4 日报道，PCB 供应链消息人士称，由于 iPhone 13 机型的预购表现不错，而且现有 iPhone 用户的换机需求强劲，足以为新 iPhone 带来光明的销售前景，即使销售势头可能转弱，苹果也不太可能随后大幅削减订单。

另外，由于中国大陆持续的电力限制和小型 IC 短缺可能会影响 iPhone 的组装业务，苹果可能会略微推迟组件出货。

消息人士称，iPhone 13 系列和其他苹果新设备的出货量不完全不受中国大陆停电和零部件短缺的影响，但实际影响仍有待评估，短期内应该可控。消息人士继续说，苹果的消费者通常表现出强烈的品牌依从性，并且在供应商推迟发货的情况下不会轻易转向其他品牌。

消息人士还指出，旗舰手机市场目前由苹果和三星电子主导。即使 iPhone 13 系列缺乏重大的硬件升级，苹果对新款 iPhone 的友好定价政策将使该供应商能够扩大其客户群，并享有良好的销售记录，消息人士称，苹果是否会在今年第四季度晚些时候调整与 iPhone 组件供应商的订单，还有待观察。