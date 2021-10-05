2021 年全球十大无形资产企业排名：微软超越苹果成第一

IT之家 10 月 5 日消息 在新冠疫情蔓延至全球的几个月里，微软这样的软件服务商相比实体企业拥有更多的优势。

最新数据显示，微软手握 20 亿美元的无形资产，超越苹果成为世界上第一企业，再其次是沙特阿美、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet、Facebook、腾讯、特斯拉、台积电和阿里巴巴，中国企业占据三席。

英国品牌评估机构 Brand Finance 现发布了 Brand Finance Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) 报告，根据无形资产价值对全球最大的公司进行排名。

根据 Brand Finance 的数据，近两年中，全球无形资产总价值增长了近四分之一（23%），从 2019 年的 610 亿美元达到 740 亿美元。报告称，以这种增长率，到 2050 年，该行业的价值可能达到 1 千万亿美元。

排名/品牌/所在地/2021 年无形资产价值/2020 年无形资产价值

1 微软 (Microsoft) 美国 1,904/1,598

2 苹果 (Apple) 美国 1,871/2,151

3 沙特阿美 (Saudi Aramco) 沙特 1,644/1,651

4 亚马逊 (Amazon) 美国 1,471/1,694

5 Alphabet 美国 1,309/838

6 Facebook 美国 813/704

7 腾讯 (Tencent) 中国 661/610

8 特斯拉 (Tesla) 美国 619/433

9 台积电 (TSMC) 中国 471/316

10 阿里巴巴 (Alibaba Group) 中国 462/693

（IT之家科普：无形资产是指没有实物形态的可辨认、非货币性资产。无形资产可分为三大类：权利（包括租赁、协议、合同）、关系（包括训练有素的劳动力）和知识产权（包括品牌、专利、版权）。）

此外，该机构在统一报告中还提出了 2021 世界最具价值的十大品牌，苹果、亚马逊、谷歌、微软、三星、沃尔玛、Facebook、中国工商银行、威瑞森无线、微信分列前十名，相比 2007 年的榜单，前十仅有微软和沃尔玛尚在其中。