Siri 生日快乐，今天是苹果推出 iPhone 4S（含 Siri）十周年纪念日

IT之家 10 月 5 日消息 十年前的今天，苹果营销主管菲尔・席勒和前 iOS 主管斯科特・福斯特尔推出了带有全新语音助手 Siri 的 iPhone 4S。然后，第二天史蒂夫・乔布斯与世长辞。

"几十年来，技术专家一直用这个梦想来戏弄我们，你将能够与技术对话，它将为我们做事，" 席勒在苹果此前的一个小型新闻发布会上表示。那时候，Phil Schiller 称其为“新 iPhone 4S 最酷的功能”。

席勒随后邀请 Forstall 上台提供 Siri 的现场演示。

当他展示完 Siri 的基本功能（例如查看天气、设置闹钟和搜索网络）时，人们便不约而同地开始鼓掌，因为 Siri 是智能手机上历史的第一个系统级的语音助手。然而，十年后，人们普遍认为 Siri 已经落后于谷歌 Assistant 和亚马逊的 Alexa 等产品。

外媒 The Verge 的 James Vincent 今天谈到了关于 Siri 的缺点：

虽然语音界面确实已经普及，苹果也确实是第一个进入这一市场的，但却不再领先。“卑微的个人助理”仍然卑微：在移动端比不上 Google 助理，在家庭语音助手中又被亚马逊的 Alexa 超越。

据称，2018 年，有一些前苹果员工反思了 Siri 对两大竞品“失去的领先优势”。对此，苹果只是表示，它在 Siri 的性能、可扩展性和可靠性方面取得了重大突破，并表示将继续深入投资于机器学习和人工智能，不断提高 Siri 的回答质量。

顺便说一句，如果你今天对 Siri 说 "生日快乐"，这个语音助手会提供一些有趣的回答。下图源于IT之家网友 @小闸机 的投递：