苹果增加 iPhone 13/Pro 芯片订单，缩减旧款 iPhone 订单

IT之家 10 月 4 日消息 据外媒 MacRumors 援引 DigiTimes 报道称，苹果公司通过减少在售旧款 iPhone 的订单，成功增加了全新 iPhone 13 系列的芯片订单。

消息人士称，苹果已经缩减了老一代 iPhone 的芯片订单，同时提高了台积电为 iPhone 13 的晶圆开工率。消息人士指出，苹果也没有对 2021 年与台积电的芯片订单做出改变。

IT之家了解到，苹果仍在在线商店销售 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 和 iPhone SE 2。此前，苹果在 9 月份推出 iPhone 13 系列时停产了 iPhone XR、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

目前，苹果正努力应对 iPhone 13 机型的发货延迟问题。最近一次财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆・库克警告称，未来几个月，全行业的供应短缺可能会影响 iPhone 产量，而对最新款 iPhone 的需求增加可能会加剧供应问题。

根据今天的报告，台积电仍有望在 2022 年下半年实现 3nm 工艺技术量产，月产量将达到 55000 片晶圆。据报道，台积电的 3nm 工艺将首先用于制造 iPhone 芯片。日经亚洲此前的一份报告称，苹果将在 2022 年的 iPad Pro 中首次亮相下一代 3nm 芯片技术。