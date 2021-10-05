威马汽车：预计将获得约 5 亿美元新一轮融资

IT之家 10 月 5 日消息 今日，威马汽车宣布，公司预计将获得约 5 亿美元（约 32.25 亿元人民币）新一轮融资。

威马汽车表示，其中，D1 轮融资由电讯盈科及信德集团领投，广发信德旗下美元投资机构等参投，融资金额超过 3 亿美元。随后，威马汽车将与其他国际美元投资机构签署 D2 轮融资协议。

IT之家了解到，威马汽车称本轮融资将用于无人驾驶及其他智能化技术和产品研发，销售和服务渠道拓展等，为威马汽车无人驾驶的持续研发带来关键支撑。