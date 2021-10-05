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华为 MateBook 16 即将全球发布：搭载锐龙 5000 系列处理器，1099 欧元起

2021/10/5 21:07:27 来源：IT之家 作者：若水 责编：若水
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IT之家 10 月 5 日消息 据 The Verge 报道，华为 MateBook 16 笔记本电脑将在全球发布，搭载锐龙 5000 系列处理器，R5 机型起售价为 1099 欧元（约 8231.51 元人民币），R7 机型起售价为 1199 欧元（约 8980.51 元人民币）。

屏幕方面，华为 Matebook 16 采用 16 英寸 2.5K 屏幕，拥有 3:2 屏幕比例与 2520×1680 分辨率，支持 10.7 亿色与 100% sRGB 色域覆盖。

配置方面，华为 Matebook 16 搭载 AMD 锐龙 5000 系列标压移动处理器，最高可选锐龙 7 5800H 处理器，高性能模式下可输出 54W 性能。

其他方面，Matebook 16 拥有大尺寸双风扇和高密度创新转轴设计散热系统，采用全新鲨鱼鳍散热，支持 135W 快充。

IT之家了解到，这款笔记本触控板面积相比上一代增大了 46%，多屏协同功能也有升级，还内置了华为一碰传，一碰传感应面积提升 200%。

目前，华为没有公布 MateBook 16 的具体发布日期与发售市场，但证实这款笔记本最初将在部分西欧市场发售。

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关键词：华为matebook

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