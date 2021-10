苹果为 AirPods 2/Pro/Max 推送 4A400 固件：支持 Find My 查找功能

IT之家 10 月 6 日消息 根据外媒 MacRumors 消息,苹果于 10 月 5 日为 AirPods 2、AirPods Pro、AirPods Max 三款无线耳机推送了 4A400 固件更新。此前 AirPods 2/Pro 的固件版本为 3E751,AirPods Max 的固件版本为 3E756。

苹果并没有在更新日志中公布新版固件的更新内容,但是外媒发现,本次更新完成后,这几款耳机均支持最新的 Find My 查找功能。作为 iOS 15 的一项重要功能,Find My 可以利用他人的 iPhone 手机组成网络,帮助用户寻找丢失的耳机。如果设备在用户手机的蓝牙信号范围内,则会显示大概位置,并使 AirPods 耳机播放声音,帮助用户发现。如果已丢失耳机的位置离设备较远,那么 Find My 会显示设备最后的大致位置。

由于 AirPods 2、AirPods Pro 体积十分小,容易丢失,因此苹果此前推出了 Find My 功能,所有已开启该功能的手机,会在日常使用时通过搜寻信号,帮助他人寻找丢失的耳机,并将位置报告给失主。IT之家了解到,苹果表示,不仅自家设备可以支持,从明年开始,支持 Find My 网络的第三方配件,可以使用 Find My 应用进行定位。

除此之外,苹果还为 Beats Solo Pro、Powerbeats 4、Powerbeats Pro 这几款产品推送了新固件。