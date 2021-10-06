韩国：苹果强迫运营商为 iPhone 广告付费，应补缴 4600 万美元税款

10 月 6 日消息，据外媒报道，韩国在野党正义党 (Justice Party）一众议员周二声称，美国科技巨头苹果在当地的子公司应该支付高达 550 亿韩元（约合 4600 万美元）的未缴纳公司税，这是苹果强迫当地移动运营商支付的 iPhone 广告费。

该议员表示，苹果预计将被要求支付 366 亿韩元（约合 3086 万美元）至 550 亿韩元的公司税，因为其让电信服务提供商支付了广告费用。这些数字是会计专家根据韩国公平贸易委员会的数据计算得出的。

业界估计，苹果韩国分公司要求当地移动运营商支付的成本高达 200 亿至 300 亿韩元（约合 1686 万至 2530 万美元），苹果需要为此支付 288 亿至 432 亿韩元（约合 2428 万至 3640 万美元）的公司税。但如果包括因未上报其应缴纳公司税而征收的罚款，苹果应缴纳的公司税总额为 366 亿至 550 亿韩元。

根据当地法规，当一家公司收到广告资金时，它需要将这些资金记录在“贡献的资产收益”下，并为这些收益缴纳公司税。苹果韩国公司发出发票，要求电信公司支付 iPhone 和 iPad 的广告费用，并要求这些公司制作广告。此外，苹果还要求他们支付维修 iPhone 和 iPad 的费用。

众议员张惠英说，如果把电信公司被迫承担的维修费用加在一起，苹果在当地的子公司需要缴纳的公司税将会更高。

张惠英表示：“苹果韩国公司因对当地移动运营商的不公平做法而受到韩国公平交易委员会调查，国家税务局需要收取苹果韩国公司没有缴纳的公司税，而后者正是在这种情况下获得了收益。该公司滥用其在商业关系中的主导地位，通过将促销费用转嫁给合伙人公司而获得的收益，为此应向该公司征税。”

韩国反垄断监管机构在 2016 年启动了对苹果韩国公司的调查，原因是后者将广告和维修费用转嫁给了电信公司。2019 年 7 月，苹果韩国公司向公平交易委员会提出“同意法令”。苹果同意改变其在韩国的运营方式，但不承认此前的指控。该公司发言人当时表示：“我们不认为自己做错了什么，但我们很高兴把这些程序抛在脑后，这样我们就可以专注于为我们的客户和社区做更多事情。”

今年 2 月，苹果敲定了一项 1000 亿韩元（约合 8431 万美元）的计划，通过建立中小企业研发中心和建立开发人员学院来培养人才，从而为韩国社会做出更大贡献。

一位业内消息人士说：“苹果已经处理了这个问题。它起草了一个计划，并正在贯彻执行。”苹果和电信公司拒绝就这家智能手机供应商是否停止要求支付广告费发表评论。

与此同时，韩国通信委员会 (KCC) 主席韩尚赫誓言要为谷歌和苹果等大型科技平台公司建立法规。他周二在国民议会审议会议上表示：“我们将寻求建立与在线平台相关的法规，以确保公平的市场竞争，并保护用户。”

在此之前，韩国于今年 8 月份修订了相关规定，禁止谷歌和苹果的应用商店强迫应用程序开发商使用他们的支付系统。韩尚赫说，该机构将制定修订后的法规细节，以便它们可以立即实施。

这位 KCC 负责人还表示，该机构正在与谷歌和苹果就遵守这些修订法律进行沟通，并承诺确保将法律的最新修改通知应用程序开发商。