苹果上线特别页面：纪念乔布斯逝世 10 周年

IT之家 10 月 5 日消息 今日，苹果官网上线了特别的纪念主页，来纪念史蒂夫・乔布斯逝世 10 周年。

IT之家了解到，这一纪念页面拥有乔布斯的照片和一个短片的链接。影片记录了乔布斯执掌苹果期间的话语和时刻。

资料显示，史蒂夫・乔布斯为苹果公司联合创始人，先后领导和推出了麦金塔计算机、iMac、iPod、iPhone、iPad 等风靡全球的电子产品，深刻地改变了现代通讯、娱乐、生活方式。

▲ Macworld 2007：乔布斯与初代 iPhone

此外，乔布斯逝世 10 周年纪念页面还有《来自 Steve 家人的一封信》，具体如下：

这十年来，我们怀着悲思，努力坚强起来，

抚慰着深深伤痛的，是心中对他与日俱增的感念。

我们每个人都曾寻找各自的慰藉，

但对 Steve 的爱，还有他教会我们的一切，

却像一个通往美好的路标，让我们最终走到了一起。

Steve 才华横溢，他的言传身教，至今让我们感同身受。

他让我们懂得要敞开心胸去拥抱世间的美，

要对新的想法保持好奇心，去想见转角之后的那片风景。

最重要的，是始终以初学者的心态，谦逊求知。

今天，我们依然学着以他的眼光去看待许多事物，

但他也教导我们要有自己的眼光。

他给了我们生活的才具，让我们受益良多。

我们最大的慰藉之一，

是眼前一切的美好都能让我们想到 Steve。

大到一片郁郁葱葱的山坡，小到一件做工精良的器物，

都不禁让我们忆起他的精神。

即使在饱受病痛折磨的那几年里，

他也始终坚信存在于生命中的美。

我们很想他。再多的追忆，也不足以表达心底那份思念。

有他这样的丈夫，这样的父亲，是我们一生的福气。