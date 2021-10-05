发售在即：消息称苹果 Apple Watch S7 量产不足一个月，库存有限

IT之家 10 月 5 日消息 昨日，苹果宣布 Apple Watch Series 7 将于 10 月 8 日（周五）北京时间晚 8 点起接受订购，并将于 10 月 15 日（周五）起正式发售。

据 Appleinsider 报道，爆料人 Jon Prosser 透露，苹果 Apple Watch Series 7 大规模生产是在不到一个月前开始的，所以库存十分有限。

据苹果介绍，Apple Watch Series 7 的全天候视网膜显示屏经过全新升级，屏幕区域更大，边框更窄，是迄今用在 Apple Watch 上尺寸最大、技术最先进的显示屏。

苹果表示，Apple Watch Series 7 的设计经过改良，表壳四角更加圆润，显示屏的边缘设计基于光线折射原理，能令全屏显示的表盘和 App 画面在视觉上无缝连接表壳曲面。Apple Watch Series 7 的边框仅有 1.7 毫米，在未明显改变表壳整体尺寸的同时实现了最大屏幕区域。Apple Watch Series 7 的用户界面也针对面积更大的显示屏进行了优化，新增了 QWERTY 键盘，并专门为此设计了两种独特的表盘 —— 轮廓表盘和双模块表盘。用户仍可享受全天候 18 小时的电池续航时间与提升达 33% 的充电速度。

IT之家了解到，Apple Watch Series 7 提供 41 毫米和 45 毫米两种尺寸选择，配备了更坚固、更抗裂的表镜。这是第一款获得 IP6X 级防尘认证的 Apple Watch，同时保持 WR50 级防水性能。

此外，Apple Watch Series 7 系列推出五种全新铝金属表壳，包括午夜色、星光色、绿色、新款蓝色和红色，还有多种全新表带配色与款式。不锈钢表款的配色包括银色、石墨色和金色，Apple Watch Edition 则包括钛金属与深空黑钛金属表壳。