IT之家 10 月 5 日消息 今日是苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯(Steve Jobs)去世 10 周年。苹果 CEO 库克在微博发文表示,“难以相信已经 10 年了。今天和每一天都纪念你。”

库克微博原文:

有热情的人能让这个世界变得更美好。”— Steve Jobs。

难以相信已经 10 年了。今天和每一天都纪念你。

People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always.