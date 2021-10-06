出门问问发布 TicWatch Pro X 手表：液晶/AMOLED 双屏，支持 GPS 和血氧

IT之家 10 月 6 日消息 出门问问（Mobvoi）公司于 10 月正式发布 TicWatch Pro X 智能手表。这款和产品定位旗舰级别，搭载高通骁龙 Wear 4100 芯片，以及谷歌 Wear OS 系统。手表支持 eSIM 卡、GPS 以及心率/血氧监测功能，售价 1999 元起。

TicWatch Pro X 采用圆形表盘设计，配备双层屏幕，顶部是 LCD 液晶屏，底部为 AMOLED 屏。手表搭载双系统，用户如果只选择使用液晶屏，并开启持久模式，手表续航最长可达 45 天。

性能方面，手表搭载高通解决方案，配备 1GB 内存 + 8GB 内置存储空间，可以下载将近 200 种 App。

IT之家了解到，TicWatch Pro X 手表采用复合牛皮表带，支持 VoLTE 高清语音通话。手表搭载光学传感器，可以实现房颤、心率不齐预警；内置 AI 算法，可以评估脑力疲劳度和精力等，在 App 中查看报告。

IT之家了解到，Ticwatch Pro X 智能手表目前已经开启预售，价格 1999 元，将于 10 月 11 日 00:30 支付尾款，预计将于 10 月 15 日开始发货。