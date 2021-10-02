TicWatch Pro 3 Ultra 智能手表曝光：军规认证，搭载骁龙 Wear 4100 芯片

IT之家 10 月 2 日消息 根据外媒 notebookcheck 消息，Mobvoi 公司下一代 TicWatch Pro 3 Ultra 智能手表的包装盒、开箱照被海外视频博主 Andrea Galeazzi 曝光。这款智能手表是此前 TicWatch Pro 3 的升级版，同样支持 GPS，搭载谷歌 Wear OS 系统。爆料者表示，手表搭载高通骁龙 Wear 4100 SoC，而不是此前传言的 Wear 4100+。

其它方面，这款手表续航时间为 72 小时，支持 20 多种健身模式。手表具有 IP68 防水能力，可以游泳佩戴。不仅如此，新产品还有着 810G 军规认证，比上一代更耐用。

IT之家获悉，出门问问（Mobvoi）于 2020 年 10 月 21 日发布了 TicWatch Pro 3 智能手表。产品售价 2199 元，采用圆形表盘，内置 1G RAM+8G ROM，支持 eSIM 卡实现 4G 网络通话，续航 72 小时。

即将推出的 TicWatch Pro 3 Ultra 智能手表，还将新增指南针功能，支持心率、血氧监测。目前产品的售价未知，由于包装盒已经正式泄露，产品有望于近期发布。