西部数据推出 SN570 NVMe SSD：速度 3500 MB/s，1TB 约 709 元

IT之家 10 月 6 日消息 西部数据于 10 月 5 日正式推出了 SN570 NVMe 固态硬盘。这款产品采用 PCIe 3.0×4 通道，是此前 SN550 的升级版。官方表示，该产品为创作者储存素材、媒体设计，具有较高的可靠性。值得注意的是，购买这款产品，可以免费获得 1 个月的 Adobe Creative Cloud 会员，可以使用正版 Photoshop、Illustrator、Lightroom 等应用。

该产品无散热器，采用单面设计，兼容性广泛。SSD 的最大读取速度可达 3500MB/s，相比 SN550 进步明显，预计依旧采用了 TLC NAND 芯片。

IT之家获悉，西部数据 SN550 提供 250GB、500GB、1TB 三种，目前已经在其官网开售。产品性能和售价如下：