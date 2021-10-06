取代劳力士，苹果 Apple Watch 成美国高收入青少年最受欢迎的手表品牌

IT之家 10 月 6 日消息 据 MacRumors 报道，Piper Sandler 的一项新调查显示，苹果成为美国高收入青少年中最受欢迎的手表品牌。

青少年智能手表的拥有率从 2020 年秋季的 30% 上升到 2021 年秋季的 35%。目前，30% 的青少年拥有 Apple Watch，比去年同期增长了 5%。苹果目前在青少年智能手表用户中占有 86% 的市场份额。

报道指出，此前，劳力士是高收入青少年中最受欢迎的手表品牌。今年春天，只有 13% 的青少年打算购买 Apple Watch，但现在这一比例略有上升，达到 15%。

调查还显示，30% 的青少年在锻炼时使用健身应用，其中 50% 的用户使用苹果应用。此外，67% 的青少年拥有 AirPods。

这一人群中，87% 的青少年拥有 iPhone，88% 的青少年预计下一部智能手机也是 iPhone。这几乎是历史最高水平。目前，20% 的青少年拥有 iPhone 12，但预计 iPhone 13 系列将推动升级，今年预计将有 22% 以上的青少年升级到 iPhone 13。

IT之家了解到，这一调查结果是 Piper Sandler 半年一次的“青少年评估”调查的一部分，该调查突出了美国 44 个州平均年龄为 15.8 岁的 1 万名青少年的趋势和品牌偏好，并引用在苹果的一份投资者报告中。