部分用户抱怨苹果 iPad mini 6 屏幕存在变色和失真问题

IT之家 10 月 6 日消息 在苹果 iPad mini 6 上市后，部分用户注意到这款 iPad 上出现“果冻屏”问题，苹果回应称这是完全正常的，绝非硬件问题，此事也就从此作罢。

然后，现在有一些用户反馈称他们的 iPad mini 6 的 LCD 面板上遇到了另一个问题 —— 这次是变色和失真现象。

Reddit 用户表示，部分第六代 iPad mini 的 8.3 英寸 Liquid Retina LCD 显示屏可能存在制造故障，他在 iPad 纵向放置按下时注意到了一些失真和变色，

此外，一位天才吧技术人员发现其他型号也有相同的问题，即使在苹果更换新机后，新 iPad 依然出现了同样的问题，苹果这位工作人员甚至还表示：哪怕苹果宣布召回 iPad mini 6 他也不会感到惊讶。

▼ 翻译后的 Reddit 帖子

根据该用户反馈，当 iPadOS 设置为黑暗模式以及用户按压触摸屏的压力比平时稍大时，这种现象会更加明显。

但好在，至少到目前为止，这个问题似乎并非普遍存在的硬件问题。Reddit 上的其他一些用户尝试并在 iPad mini 6 上看到了同样的失真问题，而其他人则表示他们没有遇到过这个问题。

IT之家提醒，受影响的用户可以将其 iPad mini 送到 Apple Store 或维修中心，要求检修或更换设备。

▲ 该用户提供的问题出现所在区域演示图