支付宝：十一国庆假期景区消费涨 9 倍，华强方特、上海迪士尼和北京环球影城位列主题乐园前三

IT之家 10 月 6 日消息 今年“十一”黄金周，国内消费有多热？支付宝开放平台发布国庆报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。同时，数字化也带来“宅家消费”崛起，奶茶、撸宠等假日服务走俏，进一步释放年轻人内需潜力。

今年十一假期，景区消费人次对比上个月增长超 9 倍，国内主题乐园消费最为活跃，在支付宝发布的国庆消费热门景区榜中占据前五，华强方特、上海迪士尼和北京环球影城分列前三。

另外，承载和记录华夏文明的博物馆火了，云游博物馆成年轻人度假新趋势。国庆假期，河南博物院在支付宝地下室推出“在线考古盲盒”，博物院小程序吸引超 200 万人打卡抢购，其访问量和收藏量在景区小程序榜上双双领先。

国庆长假一方面扩大了境外消费回流，海南离岛免税店消费金额连续两年上涨，今年“十一”比 2019 年同期增长 87%。

另一方面，假期对内需的拉动作用也持续扩大，全国商超卖场消费金额较上月增长近 40%。其中，西安大唐不夜城商圈消费增速最快，太原、郑州、武汉、合肥、青岛等地的商圈消费热度加快，城市活力突显。

国庆期间，作为不少人假期消费的主要场景之一，便利店行业迎来集体爆发，安徽邻几便利店登上支付宝便利店搜索榜首，江西的乐豆家、四川的红旗、山东的友客和山西的金虎紧随其后。

IT之家获悉，国庆前，由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的“通信大数据行程卡”小程序已上线支付宝，首页点击“健康码”，健康码、行程卡一页可查，一次验证后 14 天内免验证登录。作为国庆出行必备，通信行程卡收藏量最高。此外，支付宝开放平台上，奶茶、租机、补眠和宠物相关小程序也成为国庆期间的收藏热门。