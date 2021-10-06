苹果：从明年初开始，支持创建账号的 App 必须提供账号删除功能

IT之家 10 月 6 日消息 苹果公司今天提醒开发者，从明年初开始，允许创建账号的 App 还必须允许用户从 App 中删除账号。该要求适用于自 2022 年 1 月 31 日起提交的所有 App。

IT之家了解到，该要求是苹果在 6 月份更新 App Store 审查指南之后提出的，苹果鼓励开发者审查要求他们维护数据的法律，如电子健康记录、销售记录和保修记录。

此外，苹果还确认，iOS 15、iPadOS 15 和 macOS Monterey 上的 App Store 的 App 页面中，已添加了一个经过改进的“报告问题”链接，用户可以更轻松地报告他们下载的 App 存在诈骗等问题。该功能目前可供澳大利亚、加拿大、新西兰和美国的用户使用，苹果表示，该功能将逐步扩展到其他地区。

IT之家了解到，苹果表示：“有问题的 App 会削弱用户和开发者的 App Store 体验，我们正在不断扩展技术，以识别更多类型的有问题的内容进行删除。如果我们怀疑开发者有故意操纵、欺诈或滥用行为，我们将通知他们并采取行动。后果可能包括删除 App，并可能影响他们的 Apple Developer Program 会员资格。”